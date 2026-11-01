Sami Al-Jaber, legenda timnas Arab Saudi, melontarkan pernyataan mengejutkan, di mana ia menegaskan bahwa dirinya layak bermain di Premier League.

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Al-Jaber merupakan salah satu bintang paling menonjol dalam sejarah timnas Arab Saudi dan Al-Hilal, berkat gelar-gelar serta gol-gol fenomenal sepanjang perjalanan kariernya yang mengesankan.

Al-Jaber mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadeena": "Seandainya saya berada di era ini, saya pasti layak tampil di Premier League tanpa keraguan."

Pertandingan berikutnya HIL AFC Champions League Elite 13.15 ALA

Ia menambahkan: "Jika saya menjadi pemain pada masa sekarang, saya kira nilai pasar saya akan mencapai 100 juta euro."

Pernyataan Al-Jaber ini muncul untuk menunjukkan nilainya sebagai pemain di saat talenta-talenta mengalami kemerosotan yang mencolok, yang menyebabkan timnas Arab Saudi menurun pada beberapa kesempatan, kecuali keberhasilan meraih gelar Piala Teluk terakhir.