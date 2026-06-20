Video... Sami Al-Jaber: Arab Saudi menghancurkan Maroko dan Belgia di Piala Dunia 1994

Sami Al-Jaber, legenda tim nasional Arab Saudi, berbicara mengenai partisipasi bersejarah tim “Al-Akhdar” di Piala Dunia 1994, di mana mereka berhasil melaju hingga babak 16 besar.

Saat itu, timnas Saudi berhasil mengalahkan Maroko 2-1 dan Belgia 1-0, kalah dari Belanda (1-2), lolos ke babak 16 besar, dan kalah dari Swedia 1-3.

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Al-Jaber, yang berpartisipasi di Piala Dunia pada usia 18 tahun, mengatakan dalam wawancara melalui jaringan “Thamaniya”: “Kami tergabung dalam salah satu grup tersulit di Piala Dunia, Belanda dengan generasi legendarisnya, dan Belgia yang diisi oleh sejumlah nama-nama besar, serta Maroko yang sebagian besar bintangnya bermain di liga Prancis.”

Ia menambahkan: “Tak ada yang mengira kami akan lolos ke babak 16 besar, namun kami berhasil mengalahkan Maroko dan Belgia, serta bermain dengan gigih melawan Belanda meski akhirnya kalah. Saya bisa katakan bahwa kami telah mengalahkan tim-tim ini dan menunjukkan karakter yang kuat.”

Dia menyimpulkan: “Beberapa orang mengatakan kepada kami, ‘Cobalah untuk tidak kalah dengan skor telak,’ tetapi kami membalikkan semua prediksi dengan penampilan yang tak terlupakan.”







