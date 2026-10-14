Legenda klub Al Hilal, Sami Al Jaber, memuji bintang Al Zaeem asal Portugal, Ruben Neves, dan menegaskan bahwa ia layak mengenakan ban kapten tim, mengingat peran besar yang ia jalankan di dalam skuad.

Neves mengenakan ban kapten Al Hilal setelah Mohamed Kanno ditarik keluar, yaitu saat kemenangan 2-0 atas Al Sadd Qatar di Doha, Selasa, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Dalam analisis pascapertandingan di program "Nadeena" di kanal MBC, Al Jaber mengungkapkan kebahagiaannya atas momen tersebut, dan berkata: "Dalam tradisi Al Hilal, ban kapten dikenakan oleh para putra klub. Hari ini, satu-satunya putra klub adalah Nasser Al Dawsari, tetapi kini dengan adanya pemain sebesar dan sekaliber Ruben Neves, dialah yang seharusnya mengenakannya," seraya menyebut bahwa bintang Portugal itu menjalankan beberapa peran penting di dalam tim.

Dalam hal lain, Sami Al Jaber menegaskan bahwa Salem Al Dawsari harus kembali lebih kuat dari sebelumnya karena persaingan di posisi-posisi penyerangan kini berada dalam bentuk terkuatnya.

Menanggapi pernyataan legenda Al Ittihad, Mohammed Noor, soal kemungkinan terjadinya krisis di Al Hilal dengan kembalinya Al Dawsari, ia berkata: "Hari ini, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Al Hilal memiliki lini serang yang sangat kuat seperti ini."

Ia menjelaskan: "Sekarang ada Martinelli dan Mendes di sisi kanan, Watkins (ujung tombak) bersama Mitey, Sommerville di sisi kiri, dan Salem Al Dawsari sudah kembali. Inilah (keberagaman) yang dibutuhkan."

Al Jaber melanjutkan: "Ketika terjadi insiden Sommerville pada pertandingan melawan Al Gharafa dan ia dihukum 3 pertandingan, seandainya Salem Al Dawsari ada dan mendapat kesempatan, ia akan tampil sangat baik, dan tidak akan kalah dari Sommerville. Ia harus berjuang untuk hal itu."