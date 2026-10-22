Video: Sambutan meriah untuk Messi di Oviedo sebelum menerima penghargaan "Princess of Asturias untuk Olahraga"

Bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, tiba di Oviedo pada hari Kamis ini, di mana ia disambut oleh kerumunan besar saat tiba di hotel tempat menginapnya.

Puluhan penggemar telah menanti Messi untuk menyapanya, karena ia akan dianugerahi Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga besok.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Messi tiba dengan pesawat pribadi dari Miami dan langsung menuju hotel, di mana kerumunan besar telah menantinya bersama acara penyambutan resmi yang digelar oleh presiden yayasan tersebut.

Hotel Reconquista, bersama dengan Teater Campoamor, tempat berlangsungnya acara penyerahan Penghargaan Putri Asturias, dianggap sebagai simbol penghargaan ini.

Antusiasme untuk melihat bintang Argentina itu sangat besar sepanjang pagi, di mana para penggemar dan pendukung menanti di luar hotel dengan harapan dapat melihatnya.

Sang bintang muncul bersama istrinya, Antonela, keduanya mengenakan pakaian berwarna hitam, dan berhenti untuk menyapa para anggota tim Reconquista.





Getty Images





Agenda kunjungan Messi ke Oviedo:

- Siang hari ini (pukul 17.30): acara bersama para pelajar, komunitas akademik, dan masyarakat umum di Istana Olahraga.

- Malam ini: jamuan makan malam resmi bersama Yang Mulia Raja dan Ratu Spanyol serta para penerima penghargaan lainnya.

- Jumat pagi (pukul 11.40): acara penyambutan kerajaan untuk para penerima penghargaan di Hotel Reconquista bersama penerima Medali Asturias, Warga Kehormatan, dan Putra Angkat tahun 2026.

Putri Leonor akan memberikan pin kenang-kenangan kepada mereka dan berfoto bersama para penerima penghargaan.

- Jumat: jamuan makan siang resmi.

Jumat sore (pukul 18.30). Acara penyerahan penghargaan resmi di Teater Campoamor di Oviedo.

- Jumat malam: penerbangan langsung menuju New York.







