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Video: Salah Tinggalkan Jejaknya dalam Kemenangan Trabzon meski Ada "Peluang Aneh"

Samsunspor vs Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Trabzonspor meraih kemenangan berharga di kandang lawan dengan skor telak tiga gol tanpa balas atas Samsunspor, pada hari Sabtu ini, dalam pekan ketujuh Liga Super Turki.

Hasil imbang tanpa gol bertahan hingga menit ke-27, ketika Ernest Muci berhasil membuka keran gol bagi tim tamu.

Chibueze Nwayo memperbesar keunggulan Trabzonspor lewat gol kedua pada menit ke-38.

Bintang Mesir Mohamed Salah nyaris menggetarkan jala gawang, setelah menyambut bola muntah dari kiper Samsun, namun tembakan sang Firaun Mesir itu membentur salah satu pemain Samsun dan melambung di atas mistar gawang.

Salah meninggalkan jejaknya sepanjang laga dengan menciptakan gol ketiga untuk rekannya, Francolino, pada menit ke-40.

Dua menit sebelum babak pertama berakhir, wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah untuk Melih Kabasakal, pemain Trabzon.

Trabzonspor mempertahankan keunggulannya sepanjang jalannya babak kedua, meski kalah jumlah pemain, untuk akhirnya pulang dengan kemenangan berharga dari markas Samsunspor.

Koleksi poin Trabzonspor bertambah menjadi 13 poin di peringkat ketiga, sementara koleksi poin Samsunspor terhenti di angka 4 poin pada peringkat ke-16.

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