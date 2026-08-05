Dalam pemandangan yang ia gambarkan sebagai sesuatu "yang tak dapat dipercaya", bintang Mesir Mohamed Salah tak mampu menyembunyikan keterpanaannya di hadapan lautan suporter yang berkumpul untuk menyambutnya di Bandara Trabzon, seraya menegaskan bahwa apa yang ia saksikan melampaui segala yang pernah ia alami sepanjang karier sepak bolanya yang gemilang.

Dalam pernyataan pertamanya setelah kedatangan resminya di Turki, Salah mengungkapkan kebahagiaannya yang meluap bergabung dengan Trabzonspor, dengan menetapkan satu tujuan di depan matanya: meraih kesuksesan di kancah domestik dan Eropa bersama kostum klub Turki tersebut.

25 ribu orang, sesuatu yang tak dapat dipercaya

Salah berkata dalam pernyataan kepada media Turki yang disiarkan "beIN Sports": "Saya sangat bahagia berada di atmosfer yang menakjubkan ini. Saya tidak ingat pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan kata-kata tak mampu menggambarkan betapa bahagianya saya."

Kapten timnas Mesir itu menambahkan, sementara keterpanaan masih tampak jelas di wajahnya: "Ada 25 ribu orang di sini. Ini sesuatu yang tak dapat dipercaya, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya telah meraih kesuksesan di mana-mana, dan saya ingin meraih kesuksesan bersama Trabzonspor juga di liga maupun di kancah Eropa."

Presiden Trabzon: Beginilah cara menyambut bintang dunia

Di sisi lain, Ertuğrul Doğan, presiden klub Trabzonspor, menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang menciptakan pemandangan bersejarah ini. Doğan berkata: "Mohamed Salah adalah bintang dunia. Kami berterima kasih kepada para suporter yang datang ke sini. Suporter kami telah menunjukkan kepada semua orang bagaimana seharusnya menyambut seorang bintang dunia."

Sambutan legendaris ini semakin menegaskan posisi istimewa yang dimiliki Mohamed Salah, tidak hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi sebagai ikon dunia yang popularitasnya telah melampaui batas-batas klub dan turnamen. Kini semua mata tertuju ke lapangan, di mana para pencinta Trabzonspor menantikan sang "Raja Mesir" menerjemahkan cinta yang melimpah ruah ini menjadi trofi dan gelar.