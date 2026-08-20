Ferencvaros dari Hungaria meraih kemenangan berharga (1-0) atas tuan rumah Trabzonspor dari Turki yang dipimpin bintang asal Mesir, Mohamed Salah, pada hari Kamis ini, dalam leg pertama babak play-off menuju fase liga di ajang Liga Europa, di Stadion "Papara Park".

Kristoffer Zachariassen mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, pada menit ke-17, setelah ia melompat menyambut umpan silang dan menyundulnya ke gawang Andre Onana, memberikan tim Hungaria itu keunggulan yang mereka pertahankan hingga akhir laga.

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Salah nyaris membuka keunggulan lebih awal bagi tuan rumah, ketika ia lolos berhadapan dengan penjaga gawang tim tamu dari sisi kanan, namun sang kiper berhasil menepis tendangannya, sementara para pemain Trabzonspor tampil kurang meyakinkan di babak pertama.

Pada babak kedua, tim Turki itu menekan dengan keras rival Hungaria mereka, namun gagal menerjemahkan dominasi dan peluang mereka menjadi gol.

Barisan pertahanan menghalau sundulan dari jarak dekat milik Salah, dan pemain internasional Mesir itu juga menyia-nyiakan tendangan yang melenceng di samping tiang, sementara mistar gawang Ferencvaros menggagalkan sundulan dari pemain asal Nigeria, Paul Onuachu.

Pada menit ke-90+5+1, wasit mengeluarkan kartu merah langsung untuk pemain Trabzonspor, Shibuki Nwayo, setelah melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu pemain tim Hungaria, sebelum pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tersebut (1-0).

Pertandingan ini menandai penampilan pertama Mohamed Salah sebagai starter dengan seragam Trabzonspor, setelah ia tampil sebagai pemain pengganti dalam debut resminya bersama tim, saat imbang 1-1 melawan Kasimpasa pada pekan pembuka Liga Turki.

Sang bintang Mesir bergabung dengan Trabzonspor pada musim panas ini melalui transfer bebas setelah 9 musim bersama Liverpool.

Trabzonspor lolos ke babak play-off setelah mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga Liga Turki dan menjuarai Piala Turki, sehingga mendapatkan kesempatan bersaing untuk lolos ke Liga Europa.

Laga leg kedua akan digelar pada 27 Agustus mendatang, di Stadion Groupama Arena di ibu kota Hungaria, Budapest.

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