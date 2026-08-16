Akhir laga persahabatan antara Manchester United dan Milan menyaksikan momen yang mencolok, antara sejumlah pemain klub Inggris tersebut dan mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim.

Manchester United kalah dari Milan dengan skor 4-2 pada hari Sabtu, setelah sempat unggul dua kali sepanjang pertandingan, sebelum tim Italia itu membalikkan keadaan pada menit-menit akhir.

Harry Maguire dan Patrick Dorgu mencetak dua gol United, sementara Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek mencetak gol-gol Milan.

Setelah peluit panjang, Amorim, yang saat ini melatih Milan, bertemu dengan sejumlah mantan pemainnya di Manchester United. Meski sebagian besar anggota tim langsung menyapa dan menjabat tangannya, cuplikan memperlihatkan Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Diogo Dalot menjauh, karena tak satu pun dari mereka menghampiri atau memeluk pelatih asal Portugal itu.

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Rashford dikaitkan dengan perselisihan paling nyata dengan Amorim, setelah ia tersingkir dari rencana sang pelatih dan menjalani dua kali masa peminjaman jauh dari Old Trafford, yang pertama bersama Aston Villa dan yang kedua bersama Barcelona sepanjang musim lalu, menurut surat kabar A Bola asal Portugal.

Mainoo juga mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain secara reguler selama masa Amorim, yang dipecat dari kursi pelatih Manchester United pada Januari lalu, setelah serangkaian hasil sulit yang menjauhkan tim dari perebutan gelar di Liga Primer Inggris.

Adapun sikap Dalot yang mengabaikan Amorim tampak mengejutkan dan lebih mengherankan, karena tidak ada perselisihan terbuka yang diketahui antara kedua pihak.

Sang pelatih memang pernah mengkritik penampilan bek Portugal itu secara terbuka, namun Dalot belakangan memuji mantan pelatihnya, menegaskan bahwa tuntutan-tuntutannya membantu meningkatkan standar penampilan di dalam tim.

Michael Carrick memimpin Manchester United untuk sementara sebelum akhirnya mendapatkan posisi itu secara permanen, seiring membaiknya hasil-hasil tim, sementara kemenangan atas Milan, meski bersifat persahabatan, memberikan dorongan moral bagi pelatih baru United dalam menghadapi tim Amorim.

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