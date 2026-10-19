Video: Salah Puncaki Daftar Top Skor Liga Turki Lewat Gawang Besiktas

Pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Trabzonspor, menjadi satu-satunya pemuncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Turki pada musim ini.

Salah mencetak gol kedelapannya di kompetisi tersebut ke gawang Besiktas dalam pertandingan yang sedang berlangsung pada pekan kedelapan Liga Turki.

Hasil pertandingan hingga saat ini menunjukkan keunggulan Trabzonspor dengan dua gol tanpa balas, yang akan membuat tim Salah naik ke peringkat keempat klasemen dengan 16 poin.

Salah bergabung dengan Trabzonspor pada awal musim ini melalui transfer gratis dalam tantangan baru, setelah perjalanannya bersama Liverpool berakhir.

Sebelumnya, Salah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas sebelum menandatangani kontrak dengan Trabzonspor, tetapi negosiasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu.























