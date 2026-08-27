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Video: Salah menjalani malam Eropa yang penuh bencana bersama Trabzon

Ferencvaros vs Trabzonspor
Ferencvaros
Trabzonspor
Europa League Qualification
M. Salah
Hungaria
Turki
Mesir

Bintang Mesir, Mohamed Salah, menjalani malam Eropa yang berat bersama klub barunya, Trabzonspor Turki, dengan kekalahan 0-4 dari Ferencvaros Hungaria, pada leg kedua babak kualifikasi Liga Europa.

Trabzonspor sebelumnya kalah di kandang sendiri pada leg pertama dengan skor tanpa balas, sehingga gagal melaju ke Liga Europa setelah kalah dengan agregat dua pertandingan (0-5).

Mohamed Salah turun sebagai starter pada laga leg kedua yang digelar di Stadion Groupama Arena di Budapest, tetapi ia tidak berhasil memberikan kontribusi berarti dan meninggalkan lapangan pada menit ke-64.

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Tim asal Turki itu mengalami kekurangan pemain setelah Ruslan Malinovskyi diusir keluar pada menit ke-13, dan Sidney Lopes Cabral pada menit ke-57.

Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol pertama yang dicetak Callum O'Dowda pada menit ke-19, sebelum Marius Corbu berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-54.

Ferencvaros mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-59, yang dieksekusi dengan sukses oleh Yusuf Bamidele, sebelum Krisztian Lisztes menutup pesta empat gol timnya pada menit ke-86.

Dengan demikian, Trabzonspor akan tampil di kompetisi Liga Konferensi Eropa.

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