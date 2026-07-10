Video: Salah menjadi sorotan... Sambutan luar biasa untuk rombongan tim nasional Mesir setelah petualangan epik di Piala Dunia

Perjalanan tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026 lebih dari sekadar partisipasi dalam ajang sepak bola; hal itu berubah menjadi kisah yang menginspirasi jutaan warga Mesir dan menghidupkan kembali impian di kalangan pecinta olahraga.

Setelah perjalanan bersejarah yang mendapat pujian luas, para Firaun kembali ke tanah air, di mana mereka disambut dengan sambutan luar biasa dari masyarakat dan pihak resmi di Bandara Al-Alamein, sebagai bentuk penghargaan atas penampilan heroik para pemain dan staf pelatih yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah sepak bola Mesir.

Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ahmed Diab, Ketua Asosiasi Klub, berada di barisan terdepan dalam menyambut rombongan tim nasional Mesir.

Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, langsung menjadi sorotan begitu rombongan tiba, setelah ia menyanyikan lagu kebangsaan terkenal: “Ini aku, seluruh dunia di satu sisi, dan Mesir kekasihku di sisi lain,” di tengah antusiasme besar dari para penggemar yang menyambut para pemain dengan sangat meriah.

Ribuan pendukung Mesir berkumpul di sekitar Bandara Al-Alamein sejak dini hari tadi, untuk menyambut kedatangan rombongan tim nasional yang kembali dari Amerika Serikat, setelah penampilan membanggakan di putaran final Piala Dunia 2026.

Delegasi tim nasional tersebut telah berangkat dari kota Atlanta, Amerika Serikat, tepat pada pukul sebelas malam hari Kamis waktu Kairo, dengan penerbangan yang memakan waktu lebih dari 12 jam, sesuai dengan pernyataan Ibrahim Hassan, manajer tim nasional.

Perjalanan pulang tersebut mengalami sedikit keterlambatan, setelah pesawat terlambat lepas landas dari Amerika Serikat selama 48 menit, sebelum akhirnya tiba di Bandara Al-Alamein dengan keterlambatan sekitar satu jam.

“100 juta terima kasih”

Awak pesawat pun memberikan penghormatan istimewa kepada para pemain tim nasional, dengan membentuk barisan kehormatan saat mereka naik ke pesawat, diiringi tepuk tangan meriah dari para awak, sementara para pemain saling menyapa mereka dalam suasana yang dipenuhi rasa penghargaan dan rasa syukur.

Sebelumnya, pihak berwenang Mesir telah mengumumkan akan menyelenggarakan penyambutan resmi dan rakyat bagi rombongan tim nasional di Bandara Al-Alamein, serta memutuskan untuk menggelar upacara penghormatan bagi para pemain dan staf pelatih yang dipimpin oleh Hossam Hassan, dengan dihadiri oleh Presiden Republik Abdel Fattah al-Sisi.

Selain itu, disediakan pula bus terbuka untuk menyambut rombongan tim nasional, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk merayakan keberhasilan para pemain dan berinteraksi dengan mereka selama perjalanan setelah meninggalkan bandara.

Bus tersebut berwarna merah khas tim nasional Mesir, bertuliskan kata "Egypt" dalam bahasa Inggris di samping bendera Mesir, serta dihiasi dengan kalimat: "100 juta terima kasih", sebagai penghargaan atas kontribusi para pemain selama turnamen.

“Kalian telah membanggakan kami”

Daerah sekitar Bandara Al-Alamein dipenuhi oleh kerumunan besar penggemar Mesir, yang bersemangat menyambut rombongan tim nasional segera setelah mereka kembali dari Amerika Serikat, sebagai ungkapan rasa terima kasih atas penampilan membanggakan yang ditunjukkan tim tersebut di Piala Dunia.

Para pendukung mengibarkan spanduk yang menampilkan foto sejumlah pemain tim nasional, beserta pelatih kepala Hossam Hassan, dengan tulisan: “Terima kasih… Kalian telah membanggakan kami,” sebagai ungkapan penghargaan atas apa yang telah diberikan oleh tim “Al-Fara’ina” sepanjang perjalanan mereka di turnamen tersebut.

Timnas Mesir mencatatkan partisipasi bersejarah di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah berhasil mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di sistem turnamen yang diperluas ini, dengan penampilan yang mendapat pujian luas.

Timnas Mesir mengakhiri perjalanannya di turnamen ini dengan kekalahan 3-2 dari timnas Argentina di babak 16 besar, setelah menampilkan performa yang kuat yang menegaskan perkembangan besar yang dialami tim tersebut selama kompetisi Piala Dunia.



