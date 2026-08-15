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Video: Salah memulai perjalanannya bersama Trabzon dengan tersandung lebih awal

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Trabzonspor mengawali perjalanannya di Liga Super Turki pada Sabtu malam dengan hasil imbang 1-1 di kandang tuan rumah Kasimpasa.

Savio mencetak gol keunggulan bagi Trabzonspor pada menit ke-43 lewat tembakan indah yang menjebol gawang tuan rumah.

Namun Kasimpasa mendapatkan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan sukses oleh Adrian Bednarek pada menit ke-55.

Pertandingan ini menjadi saksi penampilan perdana bintang Mesir Mohamed Salah bersama klubnya Trabzonspor, setelah bergabung dengan tim tersebut pada musim panas ini.

Salah memulai pertandingan dari bangku cadangan, sebelum masuk pada menit ke-58 menggantikan rekannya Methan Memar Oglu.

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Salah berhasil menciptakan ancaman begitu turun ke lapangan, di mana ia nyaris menciptakan gol dari umpan silang berbahaya pada menit ke-70.

Pada menit ke-77, pemain Mesir itu mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, setelah melepaskan tembakan keras yang melintas di samping tiang gawang.

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