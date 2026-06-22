Video: Salah memecahkan rekor Abdel Rahman Fawzi dan mencatatkan sejarah bersama timnas Mesir

Timnas Mesir berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari Selandia Baru menjadi keunggulan berharga dengan skor 3-1, hari Senin ini, di Stadion "BC Place", dalam pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Timnas Selandia Baru memulai pertandingan dengan agresif dan berhasil membuka skor pada menit ke-15, setelah Finn Sormann melompat menyambut umpan silang yang akurat di dalam kotak penalti, lalu menyundulnya dengan keras ke gawang kiper Mustafa Shubair, memanfaatkan kelengahan pertahanan para pemain timnas Mesir.

Pada babak kedua, tim Firaun berhasil kembali ke alur pertandingan, di mana Mustafa Zico menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol tersebut tercipta setelah umpan silang indah yang dikirimkan oleh Mohamed Hani ke dalam kotak penalti, yang disambut oleh Zico dengan sundulan keras yang membentur tangan kiper Selandia Baru sebelum akhirnya masuk ke gawang.

Timnas Mesir terus menekan untuk mencari gol keunggulan, yang akhirnya tercipta pada menit ke-67 melalui Mohamed Salah. Gol tersebut tercipta setelah serangan cepat dan terorganisir, di mana bola sampai ke kapten timnas Mesir yang kemudian mengopernya kepada Mustafa Zico, sebelum yang terakhir mengembalikannya dengan tumit melalui sentuhan teknis yang luar biasa kepada Salah, yang kemudian melepaskan tendangan datar dari dalam kotak penalti ke sisi kanan kiper Selandia Baru hingga masuk ke gawang.

Timnas Mesir memperbesar keunggulannya dengan gol ketiga pada menit ke-82 yang dicetak oleh pemain pengganti Mahmoud Trezeguet, yang melompat menyambut tendangan sudut yang akurat di dalam kotak penalti, dan menyundulnya dengan keras sehingga kiper Selandia Baru tak mampu menahannya, hingga bola meluncur masuk ke gawang.

Pertandingan ini juga menampilkan penampilan gemilang dari Mustafa Zico, yang mencetak gol penyama kedudukan dan menciptakan gol penentu kemenangan, sehingga mencatatkan prestasi bersejarah. Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Zico menjadi pemain pertama dalam sejarah timnas Mesir yang mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam pertandingan yang sama di ajang Piala Dunia.

Sementara itu, Mohamed Salah terus menorehkan sejarah bersama timnas Mesir, setelah menambah koleksi golnya menjadi tiga gol di Piala Dunia. Jaringan statistik Prancis “Stats Foot” menyebutkan bahwa Salah kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Mesir di ajang Piala Dunia, mengungguli Abdel Rahman Fawzi yang mencetak dua gol.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Mohamed Salah semakin mendekati para pencetak gol terbanyak Afrika di level tim nasional, di mana ia telah menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 68 gol, sehingga berada di belakang Hossam Hassan yang memiliki 69 gol, sementara pemain Zambia, Godfrey Chitalo, memimpin daftar tersebut dengan 79 gol, diikuti oleh Kina Feri dari Malawi dengan 71 gol, lalu Didier Drogba dengan 65 gol.