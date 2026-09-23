Bintang sekaligus kapten timnas Mesir, Mohamed Salah, menyampaikan pesan-pesan kuat sekaligus menenangkan kepada suporter Mesir, saat Dr. Gohar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, menghadiri sesi latihan timnas Mesir pada hari Rabu ini, beberapa hari sebelum dimulainya perjalanan babak kualifikasi.

Kata-kata Salah datang pada momen yang sangat penting, karena timnas tengah bersiap menghadapi dua laga krusial melawan Angola dan Sudan Selatan pada 25 dan 29 September ini, dalam giornata pertama dan kedua kualifikasi Piala Afrika 2025, sebelum menutup pemusatan latihan mereka dengan laga uji coba berat melawan Afrika Selatan pada 4 Oktober.

Kapten timnas Mesir itu menegaskan bahwa timnas saat ini berada dalam kondisi stabil secara teknis maupun mental, ia berkata: "Kami akan membangun di atas apa yang telah dicapai selama periode lalu, kami memiliki staf pelatih yang stabil sejak 3 tahun, dan kami berjalan dengan baik serta ada saling pengertian yang besar di antara semua orang."

Salah juga tidak lupa menyinggung hubungan istimewa yang menghubungkan generasi saat ini dengan para suporter, ia menambahkan: "Kami mampu membangun kondisi yang baik dan berbeda dengan rakyat Mesir selama periode terakhir, dan saya berharap kondisi ini terus berlanjut selama mungkin, karena dukungan rakyat sangat berarti bagi kami."

Bintang Liverpool itu menekankan kepercayaan penuhnya terhadap kemampuan rekan-rekannya, ia berkata: "Kami memiliki pemain di level tertinggi di semua posisi, dan kami mampu mewujudkan target kami. Target kami adalah membuat rakyat bangga terhadap kami, dan insya Allah periode mendatang akan jauh lebih baik."

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Salah menutup pernyataannya dengan pesan kesetiaan kepada para suporter, di dalamnya ia berkata: "Kami bahagia dengan kondisi yang ada saat ini antara timnas dan suporter, dan kami berharap dapat tetap sesuai dengan harapan baik mereka, serta menjadi penyebab kebahagiaan mereka pada periode mendatang melalui penampilan dan hasil."