Ini bukan sekadar laga di Liga Conference, melainkan sebuah malam yang hanya memiliki satu bintang: kapten. Di Finlandia, di atas rumput sintetis yang sempat membuat timnas Mesir cemas, Mohamed Salah menciptakan satu gol, mencetak satu gol lainnya, lalu meninggalkan lapangan dan menyerahkan sisa tugas kepada rekan-rekannya, dalam pertandingan gila yang menyajikan 6 gol, satu gol langsung dari sepak pojok, serta sebuah penalti yang gagal.

Klub Turki Trabzonspor meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas KuPS Finlandia dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari ini di Stadion Tammelan, Kota Tampere, dalam ajang Liga Conference Eropa.

Babak pertama: sentuhan sang kapten

Trabzonspor memulai laga dengan kuat menghadapi KuPS Finlandia di Liga Conference Eropa, dan hanya butuh 3 menit untuk menunjukkan jati dirinya. Umpan cerdas dan cepat dari Mohamed Salah ke belakang lini pertahanan KuPS menempatkan pemain Nigeria Paul Onuachu dalam situasi satu lawan satu dengan kiper Kreidl, yang kemudian diselesaikan dengan penuh keyakinan untuk mencetak gol pertama.

Salah melanjutkan aksinya dan membuang peluang untuk memperbesar keunggulan pada menit ke-11, setelah memanfaatkan bola rebound dari pertahanan Finlandia dan melepaskan tembakan keras yang melebar di sisi tiang gawang.





Satu menit sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-44, buah kegigihan itu pun datang. Bola yang memantul dari pertahanan KuPS jatuh tepat di depan Mohamed Salah di dalam kotak penalti, dan bintang Mesir itu tak ragu menceploskannya ke gawang, mencetak gol kedua Trabzonspor, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan dua gol yang lahir dari kreasi dan penyelesaian sang kapten.

Babak kedua yang gila: 3 gol dan sebuah penalti

Di awal babak kedua, Trabzonspor tak memberi tuan rumah kesempatan untuk bernapas. Pada menit ke-46, Franculino menerima bola dan melepaskan tembakan keras yang memantul dari tangan kiper KuPS, namun ia dengan cepat menyambutnya ke dalam gawang untuk mencetak gol ketiga, menjadikan skor 3-0.

Namun balasan Finlandia datang dengan cara yang mengecoh. Pada menit ke-54, dari sepak pojok langsung, Pennanen melepaskan bola yang mengelabui kiper raksasa Andre Onana dan bersarang di gawangnya, memperkecil ketertinggalan KuPS menjadi 1-3.

Salah ditarik keluar, Onana tampil gemilang

Pada menit ke-55, pelatih Trabzonspor memutuskan menarik kaptennya Mohamed Salah dan memasukkan Fabinho sebagai penggantinya, sebuah langkah antisipasi menjelang laga besar hari Senin melawan Besiktas di Liga Turki, sehingga Salah meninggalkan lapangan setelah menuntaskan tugasnya secara sempurna.

Setelah ia keluar, skenario laga nyaris menjadi rumit, ketika hakim pertandingan menunjuk titik penalti untuk KuPS setelah terjadi handball pada bek Trabzonspor di dalam kotak terlarang.

Pyyhtia maju untuk mengeksekusinya, tetapi si raksasa Onana hadir tepat waktu dan menepisnya dengan brilian, menjaga keunggulan timnya 3-1, serta menegaskan bahwa malam Trabzonspor di Finlandia adalah malam para kiper dan para kapten.

Pada menit pertama waktu tambahan, Trabzonspor memastikan segalanya dengan gol keempat, yang lahir setelah aksi individu memukau dari pemain pengganti Muci yang melewati bek KuPS dan melesat di sisi lapangan, sebelum mengirim umpan silang terukur kepada rekannya Franculino yang menyelesaikannya ke dalam gawang dengan penuh percaya diri.

Namun, pada menit ke-90+6, KuPS berhasil memperkecil selisih dengan gol kedua, setelah Valsiuoro menusuk dengan cemerlang ke jantung pertahanan Trabzonspor, sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang Onana, membuat laga memanas di saat-saat terakhir.

Hasil-hasil menonjol di pekan ini

Dalam ajang pekan yang sama, Monaco meraih kemenangan penting atas CSKA Sofia Bulgaria dengan skor 2-1.

Bari Brunner membuka keunggulan Monaco dengan cepat pada menit ketiga, sebelum Ansu Fati memperbesar keunggulan timnya dengan gol kedua pada menit ke-44, sementara Joel Zwarts mencetak satu-satunya gol CSKA Sofia.

Dalam pertandingan lain di pekan yang sama, hasil imbang 1-1 mengakhiri laga Midtjylland Denmark melawan Egnatia.

Eldi Gruda membuka keunggulan Egnatia pada menit ke-26, sebelum Cho Gue-sung menyamakan kedudukan untuk Midtjylland pada menit ke-33.

Lugano Swiss meraih kemenangan menegangkan atas Red Star Belgrade dengan skor 3-2, dalam ajang pekan Liga Conference Eropa, pada pertandingan yang digelar Rabu malam, 15 Oktober.

Lugano unggul lebih dulu melalui Aliti Albian pada menit ke-25, sebelum Timi Elsnik menyamakan kedudukan untuk Red Star pada menit ke-32, lalu Rade Krunic membawa tim tamu kembali memimpin dengan gol kedua pada menit ke-67.

Lugano berhasil bangkit, dengan De Moncada mencetak gol penyeimbang pada menit ke-84, sebelum Anto Grgic mencuri gol kemenangan dramatis dari titik penalti pada menit ke-90.

Laga Universitatea Craiova Rumania melawan Getafe Spanyol berakhir dengan hasil imbang 1-1.

Tuan rumah membuka keunggulan melalui Assad Islam Al-Hamlawi pada menit ke-59, sebelum Nemanja Gudelj menyamakan kedudukan untuk Getafe pada menit ke-81.

Panathinaikos Yunani menang atas tamunya Borac Banja Luka dengan skor 2-1.

Cyril Dessers membuka keunggulan tuan rumah dari titik penalti pada menit ke-10, sebelum Kings Kangwa memperbesar keunggulan timnya dengan gol kedua pada menit ke-70, sementara Milos Jojic memperkecil selisih bagi Borac dengan gol pada menit ke-80.



