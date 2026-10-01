Video: Saksikan momen kedatangan Ronaldo di Madrid, apa yang dilakukan para suporter?

Cristiano Ronaldo tiba di ibu kota Spanyol, Madrid, dini hari ini, Kamis, hanya beberapa jam setelah meninggalkan kamp latihan timnas Portugal lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.

Pesawat yang membawa bintang berusia 41 tahun itu mendarat di ibu kota Spanyol sekitar pukul 01.20 dini hari, sebelum sang penyerang meninggalkan bandara sekitar dua puluh menit kemudian dengan mobil berpelat nomor Portugal, sebagaimana dilaporkan jaringan "Foot Mercato".

Sekitar 12 pendukung berhasil memasuki area khusus bandara dengan memanfaatkan salah satu pintu masuk kendaraan, dan mereka menyambut Ronaldo dengan sorakan serta tepuk tangan, lalu mencoba berfoto bersamanya, sebelum pemain Portugal itu menuju rumahnya di Madrid.

Program Spanyol terkenal "El Chiringuito" melalui halaman resminya di "X" mengunggah video momen kedatangan Ronaldo di Madrid.









Kemunculan Ronaldo di Madrid terjadi di tengah suasana yang sangat tegang, di mana krisis bermula ketika Ronaldo duduk di bangku cadangan Portugal sepanjang laga melawan Norwegia yang lalu, yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal (2-1), hal yang memicu ketidakpuasan sang kapten Al-Nassr Arab Saudi.

Cristiano Ronaldo menolak menjalani latihan setelah laga melawan Norwegia, namun ia menggelar pertemuan dengan Jesus, dan tampak bahwa situasi antara keduanya telah mereda, sebelum pelatih tersebut menyatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Denmark bahwa tidak ada pemain yang akan mengubah pemikirannya, dan tidak ada pula orang lain di dunia sepak bola, hal yang mendorong sang Don meninggalkan kamp Portugal dan menuju Madrid.











