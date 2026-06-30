Legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit, mengakhiri kariernya sebagai analis di jaringan "beIN Sports" dengan pesan yang mengharukan setelah timnas negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Maroko melalui adu penalti (3-2), setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1).

Selama penampilannya di studio analisis jaringan tersebut, Koolit mengumumkan bahwa penampilannya kali ini akan menjadi yang terakhir, sambil berkata: “Saya rasa ini akan menjadi kali terakhir saya bersama kalian. Saya akan merindukan kalian, teman-teman, setelah Piala Dunia.”

Pernyataan bintang asal Belanda ini tidak hanya sekadar perpisahan dengan rekan-rekannya, tetapi juga mengandung pesan kemanusiaan dan budaya. Ia menegaskan bahwa salah satu hal terpenting yang ia peroleh selama pengalamannya di Qatar adalah mengenal identitas Islam secara lebih dekat, sambil menyoroti bahwa citra yang sebelumnya ia miliki dipengaruhi oleh prasangka yang lazim di media Eropa.

Joulet berkata: “Hal terindah di sini, di Qatar, adalah saya mengenal kebenaran identitas umat Islam; karena ada prasangka yang muncul akibat media di Eropa. Saya belajar banyak tentang identitas Islam, dan terima kasih atas segala yang telah kalian berikan kepada saya, serta terima kasih juga kepada semua rekan-rekan tercinta saya.”

Pernyataan mantan kapten timnas Belanda itu disampaikan pada malam yang menyedihkan bagi “De Vlieger”, setelah perjalanan Belanda di Piala Dunia berakhir di tangan timnas Maroko, yang terus menorehkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar, sebuah prestasi baru yang menambah catatan gemilang mereka di ajang Piala Dunia.