Timnas Portugal mengawali era pelatih barunya, Jorge Jesus, dengan kemenangan sulit dan berat 1-0 atas tamunya, Wales, dalam ajang UEFA Nations League 2026-2027.

Laga yang digelar di Stadion "Jose Alvalade" di Lisbon ini menampilkan Joao Felix sebagai bintang lewat satu gol, serta Cristiano Ronaldo yang membuang sederet peluang.

Roket Felix menyelamatkan keadaan

Timnas Portugal masuk ke laga ini dengan tekanan serangan bertubi-tubi sejak menit pertama, mencari gol cepat untuk mengacaukan perhitungan Wales.

Sang kapten Cristiano Ronaldo nyaris membuka keunggulan lebih awal pada menit ke-9, setelah umpan halus dari Joao Felix, tetapi tembakan "Sang Don" melewati tiang gawang.

Dominasi mutlak Portugal akhirnya berbuah pada menit ke-21, lewat gol yang memiliki sentuhan Saudi, ketika Nuno Mendes dengan cerdik merebut bola dari lini pertahanan Wales, lalu mengumpannya kepada Joao Felix, striker Al-Nassr Saudi, yang melepaskan tembakan keras tak terbendung, bersarang di gawang Wales, menandai gol pertama di era Jesus.









Setelah gol tersebut, Ronaldo melanjutkan pencarian pribadinya untuk gol ke-980 dalam kariernya yang legendaris, tetapi ia membuang tiga peluang emas sebelum akhir babak pertama, antara sebuah bola mati dan dua peluang di dalam kotak penalti, di tengah keheranan para suporter di tribun.

Rentetan kegagalan Ronaldo memanfaatkan peluang berlanjut hingga menit-menit akhir, sehingga ia gagal meraih gol ke-980, dan wasit meniup peluitnya menandai kemenangan yang kurang meyakinkan namun berharga bagi Portugal.

Dengan kemenangan ini, Portugal meraih tiga poin pertama dalam perjalanannya di Nations League, sehingga memuncaki grupnya untuk sementara, menanti hasil dari sisa laga di babak ini, sementara Wales pulang dengan tangan hampa meski tampil kuat di babak kedua.



