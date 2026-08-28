Al Nassr melanjutkan awal musim yang sempurna di Roshn Saudi League, setelah membalikkan ketertinggalan mereka dari Al Taawoun menjadi kemenangan 2-1, Jumat malam, dalam pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut, sehingga "Al Alami" meraih kemenangan keempat secara beruntun dan menegaskan cengkeramannya di puncak klasemen.

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Pertandingan ini ternyata lebih sulit bagi Al Nassr dibandingkan yang diisyaratkan oleh awal musim mereka yang kuat, di mana Al Taawoun mengejutkan sang pemuncak klasemen dengan gol cepat, sebelum "Al Alami" berhasil kembali ke jalannya laga dan menutup pertandingan dengan kemenangan, dengan memanfaatkan pengalaman para pemainnya serta kemampuan mereka menangani detail-detail yang menentukan.

Al Taawoun membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui Bassam Al Harbi, yang memberi "Al Sukkari" keunggulan cepat dan menempatkan Al Nassr di bawah tekanan, sementara tuan rumah berusaha menata barisan mereka dan mencari balasan sebelum akhir babak pertama.

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Namun Al Nassr terus melancarkan upayanya hingga berhasil menyamakan kedudukan pada menit kelima waktu tambahan babak pertama, melalui pemain Portugal Samu Costa, rekrutan anyar tim tersebut, yang melepaskan tembakan indah yang tak mampu diantisipasi kiper Al Taawoun, sehingga bola bersarang di gawang dan mengembalikan pertandingan ke titik awal.

Memasuki awal babak kedua, Cristiano Ronaldo kembali membubuhkan tandanya di saat yang tepat, setelah mencetak gol kedua Al Nassr pada menit ke-50, memanfaatkan tembakan rekannya Mohamed Simakan, dan mengubahnya dengan sentuhan cerdik ke dalam gawang, sehingga memberi "Al Alami" keunggulan dan membalikkan hasil pertandingan.

Al Taawoun berusaha kembali ke jalannya laga pada menit-menit tersisa, sementara Al Nassr berupaya mengamankan keunggulannya dan menjaga tiga poin, serta berhasil mengatasi upaya lawannya hingga wasit meniup peluit panjang menandai kemenangan tim tamu.

Dengan kemenangan ini, Al Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 12 dari empat pertandingan, meraih nilai penuh dan terus memuncaki klasemen Roshn Saudi League sendirian, dalam awal musim yang sempurna yang menegaskan ambisi "Al Alami" untuk bersaing kuat memperebutkan gelar musim ini. Sementara Al Taawoun keluar dari pertandingan setelah menampilkan perlawanan kuat, tetapi gagal mempertahankan keunggulannya dan membayar mahal peluang-peluang yang tak mereka manfaatkan sepanjang laga.