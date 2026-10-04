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Video: Ronaldo menutup lembaran timnas Portugal, mewujudkan keputusannya yang mengejutkan

Portugal
Al Nassr FC
Portugal vs Norway
Norway
UEFA Nations League A
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi
Norwegia

Apa yang dilakukan

Pesawat pribadi Cristiano Ronaldo telah berangkat menuju ibu kota Arab Saudi, Riyadh, setelah kapten timnas Portugal itu meninggalkan pemusatan latihan negaranya, dalam perkembangan yang memicu banyak pertanyaan menjelang pertandingan melawan Norwegia di UEFA Nations League.

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal dengan perasaan marah, dan melalui akun-akunnya di media sosial ia menyatakan bahwa keputusannya diambil setelah konferensi pers pelatih Jorge Jesus, serta usai percakapan dengan presiden Federasi Sepakbola Portugal.

Bintang Portugal itu menegaskan bahwa ia menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan fakta-fakta kepada publik Portugal, serta memaparkan alasan-alasan yang mendorongnya meninggalkan pemusatan latihan timnas, tanpa mengungkap rincian lebih lanjut untuk saat ini.

Pemain internasional Portugal itu diperkirakan tiba di ibu kota Arab Saudi tepat sebelum dimulainya laga Portugal melawan Norwegia, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat UEFA Nations League.

Pertandingan melawan Norwegia akan menjadi laga kedua yang dijalani timnas Portugal sejak kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan, setelah tim berhasil meraih kemenangan atas Denmark dengan skor 4-2 pada Kamis lalu.

UEFA Nations League A
Portugal crest
Portugal
POR
Norway crest
Norway
NOR

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