Kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, menorehkan babak baru dalam sejarahnya bersama "Al Alami", setelah mencetak gol kedua bagi timnya ke gawang Al Taawoun, Jumat malam, dalam laga pekan keempat Liga Roshn, sehingga menempati puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di kompetisi tersebut.

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Gol Ronaldo tercipta pada menit ke-50 pertandingan, setelah ia menyambut tendangan rekannya Mohamed Simakan, dan mengarahkan bola dengan sentuhan cerdas ke dalam gawang, memanfaatkan kekacauan lini belakang Al Taawoun dan mengecoh penjaga gawang "Al Sukari", sehingga memberi Al Nassr keunggulan baru dalam laga ini.

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Gol tersebut bukan sekadar tambahan baru bagi koleksi Ronaldo, melainkan memiliki nilai historis, setelah penyerang Portugal itu menambah koleksinya menjadi 104 gol bersama Al Nassr di Liga Pro, sehingga menjadi satu-satunya pemimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub, melampaui Mohammed Al Sahlawi yang mencetak 103 gol.

Menurut jaringan statistik sepakbola "Opta", Ronaldo hanya membutuhkan 110 pertandingan untuk mencapai 104 gol, sementara Al Sahlawi membutuhkan 205 pertandingan untuk mencetak 103 gol, dengan selisih 95 pertandingan penuh yang menguntungkan bintang Portugal tersebut.

Selisih ini mengungkap rasio penyelesaian akhir Ronaldo yang luar biasa, karena ia mencapai 0,95 gol per pertandingan sepanjang kariernya bersama Al Nassr di Liga Pro, dibandingkan 0,50 gol per pertandingan milik Mohammed Al Sahlawi.

Dengan demikian, Ronaldo terus menghancurkan berbagai rekor dalam balutan kostum Al Nassr, setelah dalam waktu singkat berubah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di Liga Pro, dalam sebuah pencapaian yang mencerminkan rasio penyelesaian akhirnya yang tinggi dan pengaruh langsungnya terhadap tim sejak kedatangannya ke Liga Roshn.