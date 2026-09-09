Beberapa menit setelah laga antara Chelsea dan Leeds United, hari Rabu ini, di ajang Piala Liga Inggris (Carabao Cup), menyaksikan dialog jenaka antara Cole Palmer dan rekan setimnya Morgan Rogers, usai kemenangan klub London tersebut dengan skor (6-3) di kandangnya (Stamford Bridge).

Palmer meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan, setelah mencetak dua gol pertama Chelsea, yang membuat Rogers - yang memberikan 4 assist - menggodanya di depan kamera dengan berkata: "Hei bung, aku yang menciptakan 4 gol! Aku tidak percaya, ini gila.. dia cuma mencetak satu penalti!"

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Palmer membalas rekannya dengan berkata: "Aku yang memulai remontada."

Rogers pun tidak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan sindirannya terhadap pemilihan rekan setimnya sebagai pemain terbaik pertandingan: "Ini gila.. jangan sebut namaku kalau begitu, aku cuma penonton di sini!"

Leeds membuka skor pada menit ke-23 melalui Tarek Marimovic, sebelum Brenden Aaronson menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-48, sehingga Chelsea - yang tampil dengan susunan pemain yang didominasi para pemain cadangan - mendapati dirinya menghadapi tugas berat di awal babak kedua.

Namun respons Chelsea datang dengan cepat, ketika pergantian yang dilakukan pelatih Xabi Alonso di awal babak kedua membuahkan hasil, saat ia memasukkan Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer, dan Pedro Neto.

Palmer mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan dari titik penalti pada menit ke-53, lalu pemain yang sama kembali hanya dua menit kemudian untuk mencetak gol penyeimbang (2-2). Kebangkitan itu lengkap pada menit ke-60, ketika Pedro Neto mencetak gol ketiga Chelsea, sebelum Danny Welbeck menambah gol keempat pada menit ke-65.

Tim tamu tidak menikmati lama gol yang memperkecil ketertinggalan (4-3) melalui Dominic Calvert-Lewin, karena Valentin Barco kembali membuat selisih menjadi dua gol pada menit ke-80, dengan mencetak gol kelima Chelsea, sebelum Danny Welbeck menutup pesta enam gol tersebut pada menit ke-90+4, mencetak gol keduanya dalam laga ini.

Chelsea sebelumnya mencapai babak ketiga Piala Liga, setelah mengalahkan Luton Town (2-0), sementara Leeds lolos ke babak yang sama, dengan kemenangan atas Nottingham Forest dengan skor yang sama.

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