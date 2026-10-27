Pemain sayap kiri asal Aljazair, Riyad Mahrez, yang kini membela Al-Shamal Qatar, mengenang kembali kenangan indahnya bersama Al-Ahli Saudi, saat menghadapi kompatriotnya di Al-Hilal pada ajang Liga Champions Asia Elite.

Al-Hilal bertandang ke markas Al-Shamal, hari Selasa ini, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, pada pekan ketiga babak liga di kompetisi Asia tersebut.

Pada menit ke-48 pertandingan, Riyad Mahrez menciptakan gol kedua bagi tim Al-Shamal, setelah melepaskan umpan silang mendatar yang diteruskan oleh kompatriotnya, Baghdad Bounedjah, ke dalam gawang yang dijaga Mohammed Al-Owais.

Dan hal itu tidak berhenti sampai di situ, karena bintang Aljazair tersebut melepaskan umpan silang dari tendangan bebas, yang sampai ke kepala gelandang asal Tunisia, Mohamed Ali Ben Romdhane, yang mengarahkannya ke gawang Al-Hilal pada menit ke-54.

Ini menjadi kali kedua Riyad Mahrez menciptakan dua gol melawan Al-Hilal, setelah ia melakukannya bersama Al-Ahli, pada September tahun lalu, ketika kedua tim bermain imbang 3-3, di pekan ketiga Liga Roshn.

Secara umum, gol ini menjadi yang keenam yang diciptakan Mahrez melawan Al-Hilal, dan itu terjadi di pertandingan kesepuluh ketika ia menghadapinya di berbagai kompetisi, sejak ia bergabung dengan Al-Ahli pada musim panas 2023.