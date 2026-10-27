Ketika Jose Mourinho memutuskan untuk mempertaruhkan tulang rawan lututnya dan berlutut di jantung Camp Nou, ketahuilah bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Ia melakukannya dua puluh tahun lalu untuk merayakan gol Drogba, dan kembali mengulanginya pada El Clasico terakhir. Dua momen yang terpisah dua dekade, namun keduanya membawa pesan tantangan yang sama.

Salah satu aksi paling terkenal dari pelatih asal Portugal itu kembali menjadi sorotan, dalam sebuah momen yang mengingatkan kembali kenangan Liga Champions. Jose Mourinho berlutut di Stadion Camp Nou sebagai bentuk perayaan, persis seperti yang ia lakukan pada tahun 2006, membuktikan bahwa hubungannya dengan stadion ini masih membara seperti dahulu.

Malam saat sang legenda lahir

Kisah ini bermula pada 31 Oktober 2006, dalam sebuah laga berat di fase grup Liga Champions Eropa antara Barcelona dan Chelsea, ketika perang sepak bola antara Mourinho dan Barca berada di puncaknya.

Malam gila itu berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah skenario dramatis. Deco, direktur olahraga Barcelona saat ini yang dulunya merupakan salah satu anak buah setia Mourinho di Porto juara Eropa, membuka gol untuk Barca.

Frank Lampard menyamakan kedudukan, lalu Eidur Gudjohnsen kembali membawa Barcelona unggul. Ketika semua orang mengira kemenangan menjadi milik Catalan, Harimau Pantai Gading Didier Drogba muncul pada masa tambahan waktu untuk mencuri hasil imbang.

Chelsea kala itu adalah mesin sepak bola yang menakutkan, menciptakan lebih banyak peluang daripada Barcelona yang dipersenjatai Messi dan Ronaldinho, juara Eropa saat itu di bawah asuhan Frank Rijkaard, yang hadir di tribun kehormatan Camp Nou kemarin lusa, tribun yang saat itu belum berubah menjadi panggung musik Spotify.

Dan dalam sebuah ironi aneh yang kini terulang dengan Courtois, Chelsea kala itu kehilangan kiper legendarisnya Petr Cech karena retak tengkorak yang nyaris mengakhiri kariernya, sehingga digantikan oleh pemain Portugal Hilario, dalam sebuah tim yang dihuni sederet bintang: Drogba, Robben, Lampard, Ballack, dan lainnya.

Lutut yang tak terlupakan

Setelah gol Drogba, Mourinho meledak. Ia mengkritik wasit sebelum pertandingan, lalu merayakan gol penyeimbang dengan aksi berlututnya yang terkenal di Camp Nou, sebuah gerakan yang menjadi ikon dalam sejarah Liga Champions.

Dan hampir 20 tahun kemudian, tepat pada 25 Oktober ini, pelatih asal Portugal itu kembali berlutut di stadion yang sama, dalam sebuah momen pada El Clasico terakhir.

Namun kali ini, ia menambahkan sentuhan baru, menjulurkan lidahnya ala legenda rock Mick Jagger, seolah segala hal di Camp Nou adalah musik merdu bagi telinganya, seakan ia adalah Spotify stadion yang memainkan lagu favoritnya: memantik kontroversi dan menyulut tribun.



