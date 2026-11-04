VIDEO: Rio Ferdinand secara eksklusif mengulas kemerosotan Manchester United, keinginannya agar Manchester City terdegradasi, pandangannya yang sangat blak-blakan tentang Michael Carrick, dan banyak lagi di Beast Mode On Podcast
Legenda Manchester United Rio Ferdinand bergabung dengan Adebayo Akinfenwa di Beast Mode On Podcast untuk berbincang terus terang tentang kemerosotan Manchester United dan apa yang harus berubah agar klub itu kembali ke puncak. Mantan bek tengah timnas Inggris itu menyampaikan pandangannya tentang masa depan Michael Carrick, mengenang standar yang ditetapkan pada era Sir Alex Ferguson, dan membahas banyak hal lainnya.
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