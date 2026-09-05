Gelandang anyar klub Al Ittihad Saudi asal Kolombia, Richard Rios, mengirimkan pesan penuh emosi kepada para pendukung tim setelah bergabung ke skuad mereka, seraya menegaskan kesiapannya untuk mengorbankan nyawanya demi klub.

Rios bergabung ke skuad Al Ittihad pada periode bursa transfer musim panas saat ini, datang dari Benfica dengan status pinjaman selama satu musim, dengan klub Saudi menanggung penuh gajinya, tanpa adanya klausul yang memungkinkan pembelian permanen.

Rios mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal YouTube klub Al Ittihad: "Saya sangat senang dengan kesempatan ini untuk membela klub bersejarah ini yang telah memilih saya sebagai bentuk penghargaan terhadap diri saya, kerja keras saya, dan apa yang bisa saya berikan untuk tim."

Ia menambahkan: "Itu menjadi salah satu alasan yang paling mendorong saya untuk bergabung, orang-orang, para suporter, dan dukungan yang mereka berikan kepada saya bahkan sebelum saya datang, di mana mereka menuntut agar saya direkrut dan berharap saya datang."

Ia melanjutkan: "Itu menjadi motivasi besar bagi saya, dan saya sangat berterima kasih kepada para suporter atas dukungan dan kasih sayang yang mereka curahkan kepada saya dan keluarga saya bahkan sebelum saya datang. Saya merasa menjadi bagian dari mereka, dan itulah yang memotivasi saya, serta membuat saya sangat bahagia."

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Ia meneruskan: "Diajukannya nama saya untuk bergabung ke tim merupakan hal yang sangat penting, dan memberi saya motivasi besar, terlebih dengan sejarah klub yang saya pelajari, hal itu juga sangat memotivasi saya."

Ia melanjutkan: "Hal terpenting yang menarik saya ke Al Ittihad adalah bahwa ia merupakan tim rakyat, sebuah tim yang lahir dari perkampungan, dan itu menggambarkan serta mewakili diri saya, baik sebagai orang Kolombia, maupun jika melihat masa pertumbuhan saya dan tahun-tahun yang saya habiskan di Brasil."

Ia menguraikan: "Saya adalah bagian dari rakyat, dan rakyat sangat penting bagi saya, itulah yang mendorong saya untuk datang, karena klub dan para suporternya adalah satu kesatuan."

Ia melanjutkan: "Saya merasakan dukungan besar dari para suporter, dan saya akan membalas dukungan mereka dengan apa yang saya berikan di dalam lapangan, dengan semangat juang, dan dengan mengerahkan segala kemampuan saya dalam setiap latihan dan setiap pertandingan, itulah karakter saya."

Ia menutup: "Saya adalah pemain yang tidak pernah menyerah, memberikan segala yang saya miliki di lapangan, dan siap mengorbankan nyawanya demi rekan-rekan setim dan klub, itulah yang akan saya lakukan, dan saya rasa orang-orang akan mengenal saya lewat semangat juang saya, kekuatan saya, dan kerja keras yang saya kerahkan di dalam lapangan."

Perlu disebutkan bahwa Rios mungkin akan tampil untuk pertama kalinya bersama Al Ittihad, malam ini hari Sabtu, di Stadion Al Inma di Jeddah, saat timnya yang baru menjamu rival tradisionalnya, Al Nassr, pada pekan kelima Liga Roshn.