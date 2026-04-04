Video: Revolusi telah dimulai... Para pendukung Al-Hilal mengejutkan Renard dengan tindakan tak terduga

Para pendukung Al-Hilal mulai menentang pelatih tim nasional Saudi Arabia asal Prancis, Hervé Renard, saat pertandingan melawan Al-Taawoun di Liga Roshen.

Al-Hilal menjamu Al-Taawoun, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan putaran ke-27 Liga Roshen.

Pada menit ke-50 pertandingan, layar Kingdom Arena menayangkan cuplikan kehadiran staf teknis tim nasional Saudi Arabia yang dipimpin oleh Hervé Renard di tribun penonton.

Pelatih asal Prancis itu terkejut melihat para pendukung Al-Hilal bersiul sebagai bentuk protes begitu wajahnya muncul di layar, sebagai ekspresi kemarahan mereka atas performa dan hasil yang menurun dari tim nasional Saudi dalam beberapa waktu terakhir.

Renard mendapat kritik luas belakangan ini, setelah timnas Saudi kalah dalam dua pertandingan persahabatan terakhir pada jeda internasional bulan Maret lalu, melawan Mesir dengan skor 0-4, dan Serbia dengan skor 1-2.

Para pendukung timnas Saudi, serta banyak jurnalis dan mantan pemain, menuntut agar pelatih asal Prancis itu dipecat dari jabatannya, dan menggantinya dengan pelatih baru untuk memimpin "Al-Akhdar" di Piala Dunia 2026.

Banyak nama yang muncul sebagai calon pengganti Renard untuk memimpin timnas Saudi di Piala Dunia, di antaranya pelatih asal Italia Simone Inzaghi, yang saat ini menjabat sebagai pelatih Al-Hilal, serta pelatih asal Portugal Jorge Jesus, pelatih asal Maroko Walid Regragui, dan Saad Al-Shehri.

Perlu diingat bahwa tim nasional Saudi bermain di Grup H Piala Dunia, bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.

