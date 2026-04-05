Zamalek menghancurkan lawannya, Al-Masry, dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari ini di Stadion Borg Al-Arab, Alexandria, pada putaran pertama fase final Liga Utama Mesir.

Al-Masry membuka skor pada menit ke-13 melalui Osama Al-Zamrawi, sebelum Zamalek membalas dengan gol penyama kedudukan pada menit ke-30 melalui Uday Al-Dabbagh.

Nasser Mansi mencetak dua gol untuk Zamalek pada menit ke-44 dan ke-75, kemudian Hossam Abdel Majeed menutup skor menjadi 4-1 pada menit ke-87.

Zamalek kini mengumpulkan 46 poin di puncak klasemen Liga Mesir, unggul 3 poin dari Pyramids yang berada di posisi kedua dan belum memainkan laga putaran pertama hingga saat ini, sementara Al-Masry Port Said tertahan di 32 poin di peringkat kelima.

Penyerang Zamalek, Nasser Mansi, meraih penghargaan Man of the Match setelah menampilkan performa luar biasa dan mencetak dua gol yang menakjubkan.

Di zona degradasi, Al-Ahly Bank mengalahkan Haras Al-Hodoud dengan skor 4-2.

Empat gol Al-Ahly dicetak oleh: Osama Faisal (menit 33), Ahmed Yasser Rayan (58, 74), dan Sayed Neymar (88), sedangkan dua gol Haras Al-Hodoud dicetak oleh: Moamen Awad (7) dan Mohamed Hamdi (48).

Al-Ahly kini mengumpulkan 30 poin di posisi ketiga, sementara Haras Al-Hudud tetap di 18 poin di posisi ke-11.

Tala'a Al-Jaysh bermain imbang tanpa gol dengan Al-Ismaily, sehingga Al-Ismaily mengumpulkan 13 poin di dasar klasemen, sedangkan Tala'a Al-Jaysh mengumpulkan 23 poin di peringkat ketujuh.