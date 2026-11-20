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Al-Ahli memanfaatkan kesalahan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, untuk membalikkan keadaan dalam laga Klasiko Liga Pro Saudi Roshn.

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Al-Ahli menang 3-1 atas rival tradisionalnya, Al-Nassr, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat (hari ini) di Stadion Al-Inma, Jeddah. Laga ini merupakan pertandingan tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Al-Nassr pada menit ke-14 , menyusul kesalahan fatal gelandang Al-Ahli asal Prancis, Valentin Atangana.

Pemain Portugal lainnya, gelandang Al-Nassr Samu Costa, menekan Atangana di lini tengah dan merebut bola darinya. Bola kemudian sampai ke Ronaldo, yang langsung melepaskan tembakan ke gawang kiper Al-Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

Pada menit ke-16, Al-Nassr mendapat hadiah penalti setelah bek kiri muda mereka, Awad Aman, dijatuhkan di kotak penalti oleh bek kanan Al-Ahli, Saeed Baatiya.

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Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor pada menit ke-18 dan berhasil mengecoh kiper Al-Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, dengan menempatkan bola ke arah berlawanan. Namun, bola justru membentur tiang kanan.

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Setelah gagal mengeksekusi penalti tersebut, sang bintang Portugal tampak sangat sedih dan kesal, bahkan menyalahkan dirinya sendiri, terlebih karena ia membuat Al-Nassr batal unggul 2-0 dalam 20 menit pertama.

Hukuman dari Al-Ahli nyaris datang dengan cepat, tepatnya pada menit ke-31, ketika bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral, mencetak gol ke gawang Al-Nassr.

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Gol itu lahir dari kesalahan kiper Al-Nassr asal Brasil, Bento, saat keluar dari sarangnya. Bola sampai ke Demiral di depan gawang yang kosong, dan ia menyundulnya ke dalam jala.

Namun, wasit asal Argentina Facundo Tello meninjau tayangan VAR setelah gol disahkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena Bento dianggap dihalangi oleh gelandang Al-Ahli, Ziyad Al-Johani.

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Keputusan ini memicu kemarahan besar pelatih Al-Ahli asal Belanda, Marino Pusic, yang terlibat adu argumen dengan wasit karena menilai gol tersebut sah.

Meski demikian, winger Brasil Wenderson Galeno akhirnya mengobati luka Al-Ahli dengan mencetak gol penyeimbang pada menit pertama masa tambahan waktu babak pertama, lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal ditepis Bento.

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Ketegangan berlanjut di babak kedua, lagi-lagi berkat bek asal Turki Merih Demiral, yang memenangkan penalti untuk Al-Ahli pada menit ke-67.

Demiral menerima umpan silang di dalam kotak penalti, lalu penyerang Al-Nassr Abdullah Al-Hamdan berusaha mengejarnya. Namun, bek asal Turki itu terjatuh dan meminta penalti.

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Awalnya, wasit asal Argentina itu mengabaikan protes para pemain Al-Ahli, sebelum meninjau tayangan VAR untuk melihat kejadian tersebut dari dekat. Ia kemudian kembali dan menunjuk titik putih untuk Al-Ahli.

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan keras ke sisi kanan kiper asal Brasil, Bento, yang gagal menjangkaunya, sekaligus mencetak gol kedua tim asal Jeddah itu pada menit ke-71.

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Pukulan telak datang pada menit ke-75, ketika gelandang Al-Ahli asal Armenia, Eduard Spertsyan, mengirim umpan silang dari sepak pojok yang disundul bek asal Brasil, Roger Ibanez, ke dalam gawang. Gol itu menjadi gol ketiga tim asal Jeddah tersebut.

Para pemain Al-Ahli berhasil mengendalikan jalannya pertandingan pada sisa waktu yang ada, sehingga mampu mempersembahkan kemenangan berharga dalam laga Klasiko bagi tim mereka.

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Kemenangan ini mengantar Al-Ahli mengoleksi 24 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Liga Saudi, terpaut 4 poin dari Al-Nassr yang tertahan di angka 28 poin dan berada di peringkat ketiga.