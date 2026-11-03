Manchester United berhasil bangkit kembali, setelah meraih kemenangan bersejarah atas tamunya, Roma, dalam ajang Liga Champions Eropa, dengan gaya sang juara bersejarahnya, Real Madrid.

Manchester United menang atas tamunya, Roma, dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam di Stadion Old Trafford, dalam jornada keempat fase liga ajang Eropa tersebut.

Pemain Argentina, Matias Soule, membuka keunggulan bagi tim ibu kota Italia itu pada menit ke-11 pertandingan, melalui tendangan kaki kiri yang istimewa, setelah berhasil berhadapan satu lawan satu dengan kiper Senne Lammens.

Pemain Belanda, Donyell Malen, menambah gol kedua bagi Roma pada menit ke-17 pertandingan, yakni dari tendangan penalti yang ia eksekusi dengan apik ke gawang kiper asal Belgia tersebut.

Gelandang Portugal, Bruno Fernandes, membawa timnya, Manchester United, kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-58, ketika ia mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan dari tendangan penalti.

Fernandes mengirim umpan silang pada menit ke-83 yang gagal diantisipasi bek Roma, sehingga bola sampai ke Matheus Cunha yang mencetak gol penyama kedudukan.

Gol kemenangan yang menghancurkan bagi Manchester United juga datang melalui Matheus Cunha, tepatnya pada menit ke-86, ketika ia berhadapan satu lawan satu dengan gawang dari sisi kanan, lalu melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang tim Italia tersebut.

Memang benar bahwa setelah itu Cunha diganjar kartu merah pada masa tambahan waktu pertandingan, namun hal itu tidak menghalangi tim Inggris tersebut untuk meraih kemenangan yang absen sejak September lalu.

Sejak kemenangan 4-0 atas tim Turki, Sabah, pada jornada pertama Liga Champions Eropa, Manchester United telah menjalani 9 pertandingan sebelum menghadapi Roma, tanpa meraih satu kemenangan pun, hanya meraih 3 hasil imbang berbanding 6 kekalahan.

Kemenangan atas Roma menaikkan koleksi poin Manchester United menjadi 6 poin, menempatkan mereka di peringkat ke-17 pada klasemen ajang Eropa tersebut, sementara perolehan poin Roma terhenti di angka 4 poin di peringkat ke-19.

Hal yang aneh, Manchester United berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan bersejarah, sebagaimana yang dilakukan Real Madrid terhadap Roma juga pada jornada kedua fase liga ajang Eropa tersebut, ketika tertinggal dengan skor 1-3, sebelum akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-3.

Tim Inggris itu berharap "remontada" tersebut menjadi titik awal kebangkitan baru, seperti yang terjadi pada Real Madrid, yang berhasil memenangi seluruh pertandingannya sejak saat itu, termasuk laga El Clasico melawan rival tradisional, Barcelona.