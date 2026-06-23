Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda, sebuah prestasi luar biasa.

Hal ini terjadi setelah "The Don" berhasil mencetak dua gol ke gawang timnas Uzbekistan pada Selasa malam dalam pertandingan yang digelar di Stadion "NRG" sebagai bagian dari putaran kedua Grup 11 Piala Dunia 2026.

Bintang Al-Nassr asal Saudi Arabia ini langsung menyarangkan umpan silang yang akurat ke gawang hanya enam menit setelah peluit kick-off dibunyikan, lalu mencetak gol kedua pada menit ke-39.

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Bintang Portugal berusia 41 tahun ini sebelumnya telah mencetak gol pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022 dalam kariernya yang luar biasa di Piala Dunia.

Ronaldo mencetak 10 gol, yang terbagi menjadi satu gol di setiap edisi pada tahun 2006, 2010, 2014, dan 2022, dua gol pada 2026, serta empat gol pada 2018.

Ronaldo pun memecahkan rekor bersama rivalnya, Lionel Messi, kapten Argentina, yang mencetak gol di lima edisi Piala Dunia setelah mencetak lima gol ke gawang Aljazair dan Austria pada edisi kali ini. Perlu dicatat bahwa “La Pulga” telah berpartisipasi dalam enam edisi turnamen tersebut, namun gagal mencetak gol pada tahun 2010.

Meskipun demikian, bintang Argentina tersebut unggul dengan catatan luar biasa (18 gol), yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen, mengungguli Kylian Mbappé dan Miroslav Klose (16 gol).