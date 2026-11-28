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Gol pemain asal Portugal Samu Costa ke gawang Al-Hazem bukan sekadar gol apik yang membawa Al-Nassr unggul dalam pertemuan kedua tim. Gol itu juga menghadirkan pencapaian bersejarah baru bagi Al-Nassr, karena mengantar mereka mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Liga Pro Saudi.

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Costa mencetak gol pertama Al-Nassr pada menit ke-25 laga yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu hari ini dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi. Teknologi asisten wasit video (VAR) kemudian turun tangan meninjau momen tersebut dan mengesahkan gol itu pada menit ke-26, sehingga para pemain Al-Nassr pun merayakan keunggulan di kandang lawan.

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Namun, nilai sesungguhnya dari gol tersebut melampaui urusan skor. Lembaga statistik sepak bola Opta mengungkapkan bahwa Al-Nassr menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Pro Saudi yang berhasil mencetak gol dalam 100 pertandingan beruntun, sebuah rekor yang belum pernah dicapai klub mana pun di kompetisi tersebut.

Menurut statistik Opta, rentetan gol bersejarah Al-Nassr dimulai pada Desember 2023 saat menghadapi Al-Riyadh. Sejak itu, tim terus membobol gawang lawan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya hingga mencapai laga ke-100 saat bertemu Al-Hazem.

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Catatan luar biasa ini mencerminkan konsistensi lini serang yang ditunjukkan Al-Nassr dalam kurun waktu yang panjang, serta kemampuan mereka menemukan jalan ke gawang menghadapi beragam lawan, baik di kandang maupun tandang. Hal inilah yang membuat Al-Nassr menjadi satu-satunya tim dengan pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah kompetisi.

Rekor ini tercipta ketika Al-Nassr diperkuat sejumlah nama besar di lini depan, dipimpin bintang Portugal Cristiano Ronaldo, rekan senegaranya João Félix, dan pemain asal Senegal Sadio Mané, ditambah pemain-pemain lain yang turut menjaga ketajaman serangan tim.

Dengan demikian, gol Samu Costa ke gawang Al-Hazem menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan Al-Nassr di Liga Pro Saudi. Gol itu tidak hanya memberi timnya keunggulan dalam pertandingan, tetapi juga menandai pencapaian mencetak gol yang belum pernah diraih tim lain sejak Liga Pro Saudi bergulir.