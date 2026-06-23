Video: Rekor baru... Cristiano menggulingkan Messi dari tahta bersejarah di Piala Dunia

Cristiano Ronaldo terus menunjukkan penampilan gemilangnya dalam pertandingan Portugal melawan Uzbekistan, yang digelar hari Selasa ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Cristiano Ronaldo membuka skor untuk timnya pada menit ke-6, kemudian Nuno Mendes menambah gol kedua pada menit ke-17, dan sang legenda kembali mencetak gol ketiga bagi Portugal sekaligus gol keduanya pada menit ke-39.









Akun “Mr. Sheep” di “X” menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo mencetak rekor sejarah baru dalam pertandingan melawan Uzbekistan.

Setelah menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut, Ronaldo (41 tahun dan 138 hari) kini menjadi pemain tertua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan dalam sejarah Piala Dunia.

Berikut daftarnya:

41 tahun dan 138 hari - Cristiano Ronaldo (2026 melawan Uzbekistan)

38 tahun dan 363 hari - Lionel Messi (2026 melawan Austria)

38 tahun dan 34 hari - Roger Milla (1990 melawan Kolombia)

36 tahun dan 53 hari - Olivier Giroud (2022 melawan Australia)

34 tahun dan 243 hari - László Vázikas (1982 melawan El Salvador)







