Real Madrid meraih kemenangan besar atas Sevilla dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Santiago Bernabeu, pada lanjutan kompetisi La Liga, sehingga Los Blancos menuai kemenangan penting sebelum laga yang dinanti melawan Leipzig di Liga Champions, dan kemudian El Clasico menghadapi Barcelona.

Real Madrid memasuki pertandingan di bawah tekanan untuk memperkecil jarak dengan Barcelona, di tengah suasana yang menegangkan akibat perselisihan antara klub dan presiden La Liga, Javier Tebas.

Jose Mourinho melakukan perubahan pada susunan pemainnya dengan memasang Endrick di lini serang untuk menutupi absennya Vinicius Junior karena skorsing, dengan Diomande di sayap kiri, dan Valverde di posisi bek kanan, sementara Jude Bellingham bermain bersama Guler, dan Aurelien Tchouameni di lini tengah.

Meski Sevilla memulai pertandingan dengan rapi dan mencoba menyaingi tuan rumah melalui tekanan serta pergerakan cepat, Real Madrid secara bertahap memaksakan dominasinya, dan Arda Guler berhasil membuka keunggulan pada menit ke-29, setelah memanfaatkan umpan dari Diomande dan melepaskan tembakan indah yang bersarang di bawah mistar gawang, dalam momen yang didahului insiden kontroversial terkait keputusan wasit, ketika para pemain Sevilla menuntut pemain Turki itu diusir karena sikutan.

Sebelum babak pertama berakhir, Kylian Mbappe memperbesar keunggulan Los Blancos dengan gol kedua pada menit ke-37, setelah menerima umpan tumit dari Bellingham di dalam kotak penalti, lalu melewati kiper Vlachodimos sebelum menempatkan bola ke dalam gawang, sehingga Real Madrid mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.

Pada babak kedua, Real Madrid melanjutkan tekanan serangannya, dan Mbappe berhasil mencetak gol pribadi keduanya sekaligus gol ketiga bagi timnya dari titik penalti pada menit ke-63, yang dieksekusinya dengan gaya Panenka, setelah ia dilanggar di dalam kotak penalti menyusul umpan dari Diomande.

Meski Sevilla berupaya kembali ke dalam pertandingan, Manu Bueno mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79, memanfaatkan perebutan bola timnya di area yang lebih maju, namun jawaban Real Madrid datang dengan cepat, setelah Diomande melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-82, yang menghasilkan gol keempat, menegaskan keunggulan tuan rumah.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid meraih hasil besar 4-1, dalam pertandingan yang diwarnai penampilan cemerlang Mbappe dengan dua gol, serta Diomande yang menarik perhatian dengan satu gol dan satu assist, sementara kontroversi keputusan wasit tetap menjadi sorotan karena momen Guler.

Los Blancos kini mengalihkan fokusnya ke laga melawan Leipzig di Liga Champions, sebelum ujian El Clasico yang dinanti menghadapi Barcelona.