Ferran Soriano, Chief Executive Officer klub Manchester City, menolak menjawab pertanyaan setelah terbukti bahwa klub tersebut melakukan pelanggaran berat terhadap aturan keuangan Liga Premier Inggris.

Liga Premier Inggris "Premier League" mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah melakukan seluruh pelanggaran terkait pelanggaran aturan keuangan kompetisi selama 9 musim, antara 2009/2010 dan 2017/2018, di samping dinyatakan bersalah atas tiga dari empat tuduhan terkait ketidakmampuan bekerja sama dengan penyelidikan liga.

Menurut pernyataan resmi yang dipublikasikan Liga Premier Inggris melalui situsnya pada hari Selasa ini, komisi independen menyimpulkan bahwa Manchester City selama periode tersebut menandatangani kontrak komersial "fiktif" dengan sejumlah mitranya, yang tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya antara para pihak, dengan tujuan menggelembungkan pendapatan klub secara artifisial dan menekan biaya-biayanya, serta mengandalkan kesepakatan-kesepakatan serupa lainnya.

Menurut komisi independen tersebut, klub menyampaikan laporan keuangan yang tidak akurat, dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari keuangannya dari para auditor dan otoritas pengatur sepak bola, serta melanggar secara signifikan batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Liga Premier Inggris dan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA".

Reporter jaringan "Sky Sports" mengajukan pertanyaan kepada Soriano tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut, dengan mengatakan: "Apakah Anda meminta maaf kepada para penggemar sepak bola? Premier League mengatakan bahwa kontrak-kontrak itu 'fiktif', jadi apakah ini klub 'fiktif'?", namun Soriano hanya berkata "Terima kasih".

Reporter itu mengulangi pertanyaan-pertanyaannya, di tengah kebisuan total dari Chief Executive Officer Man City, sebelum ia kembali menjawab: "Terima kasih".











