Sebuah video yang menampilkan seorang koresponden televisi Amerika Serikat menjadi viral setelah ia mengaku tidak tahu letak Bosnia dan Herzegovina menjelang pertandingan babak 32 besar melawan tim nasional AS di Piala Dunia 2026.

Tim nasional Amerika Serikat yang dipimpin oleh pelatih Mauricio Pochettino memastikan posisinya sebagai pemuncak Grup D setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Paraguay, yang disusul dengan kemenangan 2-0 atas Australia.

Setelah memastikan tempat mereka di babak gugur, Pochettino memilih untuk menurunkan susunan pemain yang sangat berbeda dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Turki, yang berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat 3-2.

Sementara itu, perjalanan Bosnia ke babak gugur tidak semudah itu di Grup B, di mana mereka bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Kanada, sebelum kalah 4-1 dari Swiss. Namun, kemenangan 3-1 dalam pertandingan terakhir mereka melawan Qatar cukup untuk lolos sebagai juara ketiga.

Banyak warga Amerika yang yakin bahwa Bosnia tidak akan menjadi masalah dalam perjalanan mereka menuju babak 16 besar dan mungkin lebih jauh lagi, termasuk koresponden ABC7, Abigail Feliz, yang videonya tersebar luas, di mana ia dengan bangga mengaku tidak tahu di mana letak Bosnia di peta.

Dalam siaran langsung, Feliz mengatakan: “Pada babak berikutnya, timnas Amerika Serikat akan bertanding melawan Bosnia pada Rabu mendatang. Sebenarnya, saya tidak bisa menunjukkan letak Bosnia di peta.”

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Dia melanjutkan: “Saya tidak tahu apa-apa tentang Bosnia, dan saya tidak ingin tahu. Itu karena tim Amerika Serikat telah kembali, dan kami lebih baik dari sebelumnya. Bersiaplah, warga Bosnia, karena kalian tidak menginginkan ini. Kalian tidak menginginkannya seperti ini. Namun, kalian akan menghadapinya.”

Situs TalkSport berkomentar, “Meskipun reporter tersebut tidak mengetahui tentang Bosnia, NBA telah berkembang pesat berkat masuknya beberapa talenta seperti Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić, dan Dragan Bender.”

Situs yang sama juga mempublikasikan beberapa reaksi pedas dari para penggemar terhadap komentar Feliz, dan salah satu pengguna di situs X berkata: “Bagaimana bisa seorang reporter membanggakan ketidaktahuannya tentang geografi?!”

Seorang pengguna lain menambahkan: “Mengapa kamu mengakui hal ini secara langsung di siaran langsung?” Sebelum seorang pengguna ketiga menyela dengan berkata: “Orang Amerika merayakan ketidaktahuan yang disengaja seolah-olah itu adalah medali kehormatan,” dan seorang pengguna lain berkata: “Kamu tidak harus tahu, tapi bukankah seharusnya kamu sebagai jurnalis ingin mengetahuinya? Aku tidak tahu... standar profesional, standar editorial, dan semua omong kosong itu?".

Seorang pengguna keenam menulis: “Ayo, Bosnia! Semoga kalian bisa mengalahkan mereka. Mereka sudah menjadi sangat sombong sejak menemukan sepak bola bulan lalu.”

Bosnia dan Herzegovina yang dipimpin oleh Edin Džeko (38 tahun) telah mengalahkan Italia melalui adu penalti dan lolos ke Piala Dunia, dan kini, mereka berjuang keras untuk mengalahkan tim asuhan Pochettino.

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