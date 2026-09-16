Shea Lacey, talenta muda Manchester United, berhasil mencuri perhatian dalam laga timnya melawan Brighton yang berlangsung dalam babak ketiga Piala Liga Inggris, setelah membuka keunggulan dengan cara yang memukau.

Lacey mencetak gol pada menit kedelapan pertandingan, setelah memanfaatkan posisinya di dalam kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang Brighton, sehingga memberikan Manchester United keunggulan lebih awal dalam laga tersebut.

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Gol itu bukan sekadar pembuka skor, karena memiliki arti khusus bagi talenta muda tersebut, yang mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter bersama tim utama Manchester United, dalam ujian penting melawan Brighton dalam ajang Piala Liga.

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Menurut jaringan "Opta" untuk statistik sepak bola, Shea Lacey menjadi pemain remaja pertama yang mencetak gol pada penampilan starter perdananya bersama Manchester United sejak Marcus Rashford, yang meraih pencapaian serupa saat berusia 18 tahun melawan Midtjylland pada Februari 2016.

Pencapaian ini menempatkan Lacey dalam daftar khusus bersama Rashford, setelah ia mampu memanfaatkan kesempatan yang didapatnya untuk segera meninggalkan jejaknya, di saat pemain muda tersebut terus berupaya memantapkan posisinya bersama tim utama.









Lacey berharap gol ke gawang Brighton menjadi awal dari lebih banyak penampilan bersama Manchester United dalam periode mendatang, sementara tim berupaya melanjutkan perjalanannya di Piala Liga Inggris dan melaju ke babak berikutnya.