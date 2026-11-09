Barcelona meraih tiga poin penuh dari Stadion Wanda Metropolitano, memastikan posisi puncak klasemen, dan semua orang merayakan comeback bersejarah melawan Atletico Madrid — semua kecuali satu orang.

Raphinha, kapten Barcelona, menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang ganti, seorang diri, menatap ke tanah, dengan wajah cemberut, seolah ia kalah dalam pertandingan dan bukan sebagai pemenangnya.

Satu momen yang ditangkap kamera usai pertandingan sudah cukup untuk mengungkap bahwa akhir laga tidak sepenuhnya diwarnai perayaan di kubu Blaugrana. Lalu apa yang terjadi pada kapten Barcelona?

Momen kemarahan

Menurut situs Katalonia "3Cat", Raphinha tidak bahagia, kontras dengan kegembiraan rekan-rekan setimnya. Dalam beberapa momen, ia terlihat marah dengan raut wajah cemberut.

Penyebabnya, menurut sumber tersebut, adalah momen terakhir satu menit sebelum pertandingan berakhir, ketika Barcelona mendapatkan tendangan bebas. Yang dibutuhkan adalah mempertahankan bola dan membunuh waktu, tetapi pemain Brasil itu memutuskan untuk mengeksekusi tendangan itu sendiri.

Keputusan ini tidak disukai rekan-rekannya, sehingga Pedri, Lamine Yamal, dan Frenkie de Jong mendatanginya untuk menegurnya, dan menjelaskan kepadanya bahwa tim perlu mempertahankan bola, bukan mengambil risiko dengan sebuah tendangan yang bisa mengembalikan bola ke Atletico.

Upaya menenangkan yang gagal

Raphinha sedang tidak dalam kondisi baik, dan meski ia tidak berhenti berusaha sepanjang pertandingan, segala sesuatu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan penampilannya tidak dalam kondisi terbaiknya.

Beberapa rekan setimnya mendekatinya, seperti Joan Garcia dan Eric Garcia, tetapi mereka tidak mampu memperbaiki suasana hatinya.

Ia menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang ganti, menatap ke tanah seorang diri, dalam sebuah gambaran sekilas setelah Barcelona memastikan posisi puncak klasemen liga.

Tes doping menambah ketegangan

Selain itu, Raphinha terpaksa menjalani tes doping di saat suasana hatinya sedang tidak baik, yang menambah ketegangannya usai pertandingan.

Dengan demikian, sementara Barcelona merayakan posisi puncak La Liga dan comeback bersejarah melawan Atletico, sang kapten menjalani malam yang sama sekali berbeda: malam penuh kemarahan, teguran, dan kesendirian.