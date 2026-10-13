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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Video: Rangkaian bencana, lini belakang Barcelona tak mengubah kebiasaannya di Liga Champions

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Rekor negatif yang memalukan bagi Hansi Flick

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Barcelona melanjutkan rangkaian catatan negatif bersejarah mereka di Liga Champions, setelah gagal mempertahankan gawangnya tetap bersih saat bertandang ke markas Galatasaray, Turki, pada Selasa malam ini, dalam laga pekan kedua fase liga musim ini.

Tim besutan Hansi Flick harus kebobolan satu gol dari Galatasaray pada babak pertama, yang dicetak oleh pemain Rusia Aleksey Batrakov pada menit ke-26, memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan Rafael Leao.

Menurut statistik jaringan khusus "Stats Foot", Barcelona gagal mempertahankan gawangnya tetap bersih dalam 17 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, setelah gol Galatasaray tersebut, sehingga tim Catalan itu memperpanjang rangkaian pertahanan terburuk dalam sejarah mereka di kompetisi ini.

Laga terakhir Barcelona tanpa kebobolan di kompetisi ini terjadi pada April 2025 saat menghadapi Borussia Dortmund, ketika mereka menang 4-0.