Al Nassr dan para pendukungnya menerima pesan yang tidak menggembirakan dari salah satu legenda terkemuka Al Hilal, terkait peluang tim untuk bersaing memperebutkan gelar musim ini di Liga Pro Saudi Roshn, setelah ia melontarkan prediksi mengejutkan tentang posisi "Al Alami" di klasemen pada akhir musim.

Al Nassr sebelumnya menjadi juara di edisi lalu turnamen tersebut, dan saat ini terus berupaya mempertahankan tempatnya di antara tim-tim papan atas, di tengah persaingan ketat memperebutkan puncak klasemen. Mereka menempati peringkat kedua dengan 28 poin, sama dengan Al Qadsiah yang memimpin dalam jumlah poin, tetapi tertinggal karena selisih gol.

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Dalam pernyataan di televisi, Mohammed Al Deayea, mantan kiper Al Hilal dan timnas Saudi, tidak memberi Al Nassr peluang besar untuk meraih gelar, dengan mengatakan: "Saya rasa level Al Nassr saat ini tidak akan memungkinkan mereka meraih gelar Liga Roshn, dan menurut pandangan saya mereka akan berada di peringkat keempat."

Kata-kata Al Deayea membawa prediksi mengejutkan tentang jalannya persaingan, karena ia menilai Al Nassr tidak akan mampu mempertahankan posisinya saat ini di antara dua tim teratas, dan bisa jadi merosot ke peringkat keempat seiring menajamnya persaingan pada laga-laga mendatang.

Pernyataan ini muncul saat Al Nassr berupaya melanjutkan hasil-hasil positifnya dan mempertahankan gelarnya, sementara para pendukungnya menantikan sejauh mana kemampuan tim untuk menjawabnya di dalam lapangan, dan mengubah prediksi legenda Al Hilal itu menjadi sekadar perbincangan media.