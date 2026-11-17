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Timnas Maroko resmi memastikan tempat di putaran final Piala Afrika 2027 setelah meraih kemenangan berharga 1-0 atas Niger pada Selasa malam, dalam laga yang digelar di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, pada matchday keempat kualifikasi turnamen tersebut. Hasil ini membuat Maroko melanjutkan perjalanan gemilang mereka dan menjaga nilai sempurna di Grup A.

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Kemenangan Maroko ditentukan oleh gol tunggal Abdellah Ouazane pada menit ke-22. Ia memanfaatkan umpan apik Brahim Diaz untuk membawa tuan rumah unggul dalam laga yang tidak mudah melawan Niger. Tim tamu sempat berusaha membalas, tetapi gagal membobol gawang Maroko sepanjang pertandingan.

Berkat kemenangan ini, Maroko resmi memastikan kelolosan setelah mengoleksi 12 poin dari empat kemenangan beruntun. Mereka kian kokoh di puncak klasemen Grup A dan dipastikan finis di salah satu dari dua posisi yang berhak lolos ke putaran final, meski babak kualifikasi masih menyisakan dua laga.

Maroko mengawali perjalanan mereka dengan menang 2-0 atas Gabon, lalu mengulangi skor yang sama saat menghadapi Lesotho. Setelah itu, mereka menggilas Niger dengan skor 5-1, sebelum kembali menaklukkan lawan yang sama dengan skor 1-0 pada matchday keempat dan menjaga rekor sempurna mereka.

Di sisi lain, Niger menelan kekalahan ketiga di babak kualifikasi sehingga poin mereka tertahan di angka tiga. Niger sebenarnya membuka perjalanan dengan kemenangan atas Lesotho, kemudian kalah dari Gabon dan dari Maroko pada pertemuan sebelumnya, sebelum kembali tumbang di tangan Maroko.

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Kekalahan 2-1 Gabon dari Lesotho pada matchday yang sama membuat kemenangan Maroko semakin berarti. Poin Gabon tertahan di angka enam, sehingga persaingan memperebutkan tiket kedua dari grup ini masih berlangsung, sementara Maroko sudah resmi memastikan diri tampil di turnamen antarnegara Afrika tersebut.