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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Video: Rahasia momen kontroversial, mengapa Alvarez masuk ke Metropolitano di tengah para pemain Barcelona?

J. Alvarez
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Argentina
Spanyol

Di balik layar seluruh adegan

Sebuah video yang beredar luas memicu perdebatan sengit terkait bintang Argentina Julian Alvarez, penyerang Atletico, setelah ia terlihat memasuki lapangan dalam barisan para pemain Barcelona, dan bukan di samping rekan-rekan setimnya di klub asal Madrid itu.

Momen itu terjadi sebelum pertandingan antara kedua tim, kemarin Minggu, di Stadion "Riyadh Air Metropolitano" pada pekan ke-12 Liga Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan Barca dengan skor 2-1.

Jaringan "ESPN" merilis video masuknya kedua tim ke lapangan, di akun "Facebook" miliknya, dan menuliskan: "Julian Alvarez secara tidak sengaja menemukan dirinya berada di sisi yang lain, dan keluar ke lapangan bersama para pemain Barcelona".

Meski demikian, Fermin Lopez, bintang Barcelona, juga terlihat dalam video itu memasuki lapangan bersama para pemain Atletico.

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Jaringan "Deportes 24" asal Argentina mengungkap, melalui platform "X", bahwa adegan yang beredar itu memiliki penjelasan berbeda, dengan menerangkan bahwa wasit pertandingan meminta para pemain, saat mereka berada di terowongan menuju lapangan, untuk berbaur satu sama lain, sebagai penghormatan atas kenangan pemain Jesus de Miguel, yang meninggal dunia beberapa hari lalu.

Perlu diingat bahwa Julian Alvarez sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi Atletico menolak membuka pintu negosiasi dengan Barca terkait kesepakatan tersebut.

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