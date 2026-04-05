Video: Rahasia kemarahan Yamal dan sikap acuh tak acuh Flick setelah laga melawan Atlético Madrid

Sebuah laporan media Spanyol, hari Minggu ini, mengungkap alasan di balik kemarahan Lamine Yamal, bintang Barcelona, setelah pertandingan melawan Atlético Madrid kemarin di La Liga.

Momen-momen terakhir pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid diwarnai oleh gol penentu dari Lewandowski yang memberikan kemenangan bagi Blaugrana. Dengan gol tersebut, penyerang asal Polandia itu memperlebar jarak antara Barcelona dan Real Madrid menjadi tujuh poin setelah kekalahan tim asuhan Zidane di Mallorca (2-1), dan para pendukung Barcelona pun meluapkan kegembiraan.

Meskipun Lamine Yamal tidak menunjukkan kegembiraannya saat rekan setimnya mencetak gol, bahkan ia meninggalkan lapangan dengan marah, seperti terlihat dalam video yang diunggah oleh jaringan "DAZN", sambil mengeluh tentang sesuatu yang tidak diketahui, bahkan ketika ia bertemu dengan Hans Flick, pelatih Barcelona, dalam perjalanannya menuju ruang ganti, sikapnya tidak berubah.

José Ramón de la Fuente, pelatih kiper, lah yang menemaninya ke terowongan.

Setelah pertandingan, Hans Flick ditanya tentang insiden tersebut, namun sang pelatih meremehkan hal itu, menjelaskan bahwa "Lamine Yamal telah mencoba segalanya: menggiring bola, menyerang, namun tidak mencetak gol. Dia sedikit marah karena pertandingan itu sangat intens, tapi itu wajar. Dia sudah kembali ke ruang ganti sekarang dan dalam keadaan baik."

Namun, menurut sumber dari ruang ganti yang dikutip oleh surat kabar "Mundo Deportivo", penyebabnya mungkin karena Lamine Yamal mengakhiri pertandingan dalam keadaan kelelahan akibat banyaknya informasi dan instruksi yang diterimanya dari José Ramón de la Fuente, pelatih kiper yang juga bertanggung jawab atas tendangan bebas dan strategi.

Bintang Barcelona itu meninggalkan lapangan ditemani De la Fuente, sambil menunjukkan ketidakpuasan yang jelas.

