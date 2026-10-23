Lionel Messi berdiri di tempat yang belum pernah diduduki oleh pemain sepak bola mana pun sebelumnya, menerima Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga pada hari Jumat ini di Teater Campoamor bersejarah di Kota Oviedo, menjadikannya pemain sepak bola pertama dalam sejarah yang meraih penghargaan bergengsi ini secara individu.

Upacara megah yang dipimpin oleh Raja dan Ratu Spanyol, Felipe VI dan Letizia, bersama Putri Leonor dan Infanta Sofía, serta dihadiri oleh Ratu Sofía, menjadi saksi atas penghormatan terhadap perjalanan karier yang melampaui batas lapangan hijau hingga menjadi simbol global.

Dalam pernyataan resmi dewan juri, disebutkan bahwa pemberian penghargaan kepada Messi datang: "sebagai penghargaan atas perjalanan olahraganya, solidaritasnya, dan perolehan rasa hormat dunia berkat kerendahan hatinya".

Dewan juri menambahkan dalam pertimbangan keputusannya yang dibacakan di teater: "Karena ia adalah pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola, dan atas perjalanan olahraganya yang luar biasa serta bakatnya yang menakjubkan, dan atas upaya amalnya yang berkelanjutan dalam memperluas peluang anak-anak paling kurang beruntung untuk memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan, dan karena ia meraih rasa hormat serta kekaguman semua orang berkat ketekunan, kerendahan hati, dan komitmennya terhadap tim, maka dewan juri menyetujui pemberian penghargaan kepada Lionel Messi".

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Putri Leonor: Ia mengubah yang luar biasa menjadi rutinitas

Momen paling mengharukan dalam upacara itu terjadi ketika Putri Leonor menyampaikan pidatonya, di mana ia menyoroti "perjalanan unik Messi", sembari mengenang deskripsi yang begitu fasih tentang pemain Argentina itu yang diucapkan oleh salah seorang mantan pemain Sporting Lisbon, dan menjadi tajuk malam bersejarah ini: "Ia telah mengubah yang luar biasa menjadi rutinitas, menganalisis jalannya pertandingan dan mengambil keputusan paling efektif dalam hitungan sepersekian detik, mendahulukan kepentingan tim di atas kepentingan pribadinya".

Penghormatan itu tidak mengabaikan sisi kemanusiaan sang legenda. Dewan juri memuji kisah Messi dalam mengatasi berbagai kesulitan, mulai dari masalah pertumbuhan yang dihadapinya di masa kanak-kanak, hingga nilai-nilai ketekunan, kerendahan hati, dan komitmen terhadap kerja tim yang menjadikannya panutan global di bidang olahraga.









Di luar lapangan: wajah lain sang legenda

Dan di luar batas-batas lapangan, komitmen sosial Messi tampak nyata melalui perannya sebagai duta organisasi UNICEF sejak tahun 2010, serta melalui kegiatan Yayasan Lionel Messi yang didedikasikan untuk memperluas peluang anak-anak yang membutuhkan dalam memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan. Dimensi amal ini, menurut Yayasan Putri Asturias, melengkapi gambaran seorang olahragawan yang pengaruhnya melampaui gol-gol dan gelar-gelarnya.

Messi berbagi sorotan upacara itu dengan sejumlah tokoh dunia paling terkemuka di bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan kemasyarakatan, di mana legenda rock Patti Smith meraih Penghargaan Seni dan mengejutkan semua orang dengan sebuah lagu di sela pidatonya, sementara Julian Barnes meraih Penghargaan Sastra, Christina Koch meraih Penghargaan Concord, dan Timothy Garton Ash meraih Penghargaan Ilmu Sosial.

Selain itu, Studio Ghibli juga mendapat penghormatan dalam kategori Komunikasi dan Humaniora, para ilmuwan David Klenerman, Shankar Balasubramanian, dan Pascal Mayer dalam kategori Penelitian Ilmiah dan Teknis, serta Svalbard Global Seed Vault dalam kategori Kerja Sama Internasional.



