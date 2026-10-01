Kylian Mbappe kembali ke Real Madrid untuk menjalani perawatan setelah mengalami cedera saat berada bersama timnas Prancis, namun pada hari Kamis ini terungkap sebuah informasi yang memicu kehebohan besar.

Timnas Prancis akan menghadapi Italia pada malam besok dalam ajang UEFA Nations League, dan laga ini akan menjadi pertandingan pertama Zinedine Zidane di tanah Prancis sebagai pelatih timnas. Pelatih Prancis itu akan kehilangan tenaga kaptennya, Kylian Mbappe, karena pada hari Jumat lalu sang penyerang mencetak gol kemenangan atas Turki sebelum meninggalkan lapangan akibat cedera.

Tidak lama setelah itu, Real Madrid merilis pernyataan mengenai kondisi penyerang andalannya, yang berbunyi: "Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis Real Madrid hari ini terhadap pemain kami, Kylian Mbappe, ia didiagnosis mengalami robekan pada kapsul posterior lutut kirinya. Kondisinya akan dipantau secara ketat."

Real Madrid tidak menyebutkan durasi absennya, namun hal ini merupakan prosedur yang biasa dilakukan Real Madrid ketika mengumumkan sebuah cedera. Meski demikian, media Spanyol menyampaikan informasi tambahan, di mana sebagian menyebutkan bahwa absennya akan berlangsung selama dua pekan, sementara pihak lain mengindikasikan bahwa ia hanya akan absen selama sepuluh hari saja.

Meskipun surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Mbappe terhindar dari skenario terburuk, yakni cedera serius yang membutuhkan operasi, tampaknya mantan pemain Monaco dan Paris Saint-Germain itu berada dalam kondisi yang baik.

Hal ini menjadi kejutan bagi Real Madrid, karena mereka memperkirakan ia akan absen selama beberapa pekan. Meski demikian, Real Madrid dan Jose Mourinho, yang masih mempertimbangkan opsi-opsi lain seandainya pemain tersebut tidak pulih sepenuhnya, tidak merasa kecewa.

Program "El Chiringuito" pada hari Kamis ini memberikan kabar terbaru mengenai kondisi penyerang Prancis tersebut.

Program itu mengungkap: "Mbappe tidak datang ke pusat latihan Valdebebas selama dua hari terakhir, meskipun ia cedera dan membutuhkan perawatan."

Salah satu narasumber menjelaskan: "Hal ini membingungkan. Ia datang dalam keadaan cedera dari Prancis, namun tidak menjalani perawatan di kota tempatnya bermain."

Program tersebut menegaskan, dengan mendukung pernyataannya menggunakan rekaman video dan foto, bahwa penyerang yang cedera itu berada di Paris, di mana ia terlihat bersama kekasihnya, Ester Exposito.

Tindakan ini memicu kehebohan besar di Spanyol. Namun ini bukan kali pertama, karena sebelumnya perjalanannya ke Sardinia saat mengalami cedera pada musim lalu juga menimbulkan keheranan serupa.

Masih harus dilihat apakah sang penyerang telah mendapatkan persetujuan dari klub dan tim medisnya, yang kemungkinan besar memang terjadi. Bagaimanapun, hal ini memberikan alasan kuat bagi mereka yang menuduhnya berpura-pura cedera.







