Video: "Puncak Klasemen dalam Genggaman Xavi", Belanda Kembali ke Jalur Kemenangan dengan Kemenangan Dramatis atas Serbia

Timnas Belanda kembali ke jalur kemenangan setelah meraih hasil dramatis atas Serbia dengan skor 2-1 pada laga keempat UEFA Nations League.

Dua gol Belanda dicetak oleh Teun Koopmeiners (menit ke-31) dan Joshua Zirkzee (menit ke-72), sementara gol tunggal Serbia dilesakkan oleh Mihajlo Cvetkovic (menit ke-35).

Timnas Belanda yang diasuh pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, menambah koleksi poinnya menjadi 8 angka dari dua kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga menduduki puncak klasemen grup. Adapun Serbia tetap berada di posisi terbawah tanpa poin dari 4 kekalahan.

Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, resmi menangani timnas Belanda pada Agustus lalu, dan tampil bersama mereka dalam ajang resmi pertamanya pada jeda internasional kali ini.

Belanda mengawali perjalanannya di UEFA Nations League dengan hasil imbang 1-1 melawan Jerman, lalu meraih kemenangan atas Serbia di kandang lawan dengan skor 2-1, sebelum bermain imbang pada laga ketiga menghadapi Yunani dengan skor 2-2.



