Al-Ittihad menerima pukulan dini dalam laga menghadapi Abha, Jumat malam ini, pada pertandingan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi untuk Profesional, setelah salah satu pemain pentingnya mengalami cedera mendadak yang mengacaukan perhitungan tim pelatih pada menit-menit awal pertandingan.

Cedera ini datang pada waktu yang sensitif bagi "Sang Dekan", yang tengah bersiap menjalani laga kontinental penting melawan Al-Ain asal Uni Emirat Arab, pada Senin mendatang, dalam pertandingan pekan keempat Liga Champions Asia Elite, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal kesiapan pemain tersebut menjelang jadwal itu.

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Hanya 8 menit berselang sejak laga Abha dimulai, pemain tengah Al-Ittihad asal Kolombia, Richard Rios, mengalami cedera akibat tekel keras dari salah satu pemain tim lawan, hingga ia terjatuh ke permukaan lapangan dengan rasa sakit yang jelas terlihat.

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Rios tidak mampu menuntaskan laga, karena ia meninggalkan lapangan sambil menangis setelah mengalami kesulitan berjalan secara normal, hal yang mendorong direktur teknik Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, melakukan pergantian darurat lebih awal.

Wissing memutuskan memasukkan Ahmed Al-Ghamdi menggantikan pemain Kolombia itu, dalam upaya mengatasi situasi dan menuntaskan pertandingan, sementara tim pelatih menanti untuk mengetahui rincian cedera dan mengevaluasi kondisi medisnya dalam beberapa jam mendatang.

Cedera Rios ini terjadi beberapa hari sebelum laga Asia melawan Al-Ain, sehingga keikutsertaannya dalam pertandingan mendatang menjadi tanda tanya, menanti pemeriksaan medis yang akan menentukan jenis cedera dan lama absennya, serta sejauh mana kemampuannya mengejar partai kontinental tersebut.