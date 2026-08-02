Chelsea memicu gelombang kemarahan besar setelah mengumumkan transfer terbarunya pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, Minggu hari ini.

Klub Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Chelsea Football Club dengan senang hati mengonfirmasi kesepakatan dengan pemain internasional Argentina, Valentin Barco, dari klub Strasbourg."

Bintang Argentina itu bergabung dengan Chelsea dengan kontrak yang membentang hingga tahun 2033, tetapi menurut surat kabar "The Sun", kesepakatan tersebut membuat para pendukung timnas Inggris sangat marah.

Barco yang berusia 22 tahun dikenal di kalangan penggemar sepak bola Inggris karena perannya dalam provokasi antara Inggris dan Argentina di Piala Dunia.

Gelandang tersebut berlari ke lapangan untuk merayakan gol kemenangan Argentina (2/1) di semifinal Piala Dunia, tepat di depan mata para pemain Inggris.

Usai pertandingan, Bellingham menampar kepalanya dan keduanya terlibat cekcok panas di atas lapangan, yang kemudian melibatkan sejumlah pemain dari kedua belah pihak.

Meski demikian, Chelsea tetap melanjutkan proses transfer tersebut kendati Barco telah menjadi sosok yang dibenci oleh banyak penggemar Inggris.

Banyak pendukung timnas Inggris juga mengikuti tim Chelsea, dan mereka lebih memilih agar klub memilih target-target lain, berdasarkan reaksi mereka di media sosial.

Salah satu dari mereka menulis: "Dia akan menerima cemoohan di setiap stadion tandang di negeri ini, semoga dia siap untuk itu."

Yang lain menulis: "Terima kasih, kalian sudah merusak akhir pekan sekarang."

Orang ketiga berkomentar: "Pinjamkan dia segera", orang keempat berkata: "Jual dia", dan yang lain menambahkan: "Transfer yang paling tidak menarik."







