Para pendukung Manchester United tidak menunggu lama untuk kembali menerima kejutan di Stadion Old Trafford. Di tengah aksi protes yang terus berlangsung terhadap manajemen klub, Aston Villa memulai laga dengan sangat kuat dan berhasil mencetak dua gol dalam empat menit pertama pada penutupan pekan kesepuluh Premier League, sehingga menempatkan tuan rumah di bawah tekanan yang sangat dini.

Alisson Edward membuka keunggulan untuk Aston Villa pada menit pertama, setelah mengejutkan lini pertahanan Manchester United, dan memberi timnya keunggulan cepat di tengah keterkejutan para pendukung yang hadir di tribun Old Trafford.

Hanya berselang 3 menit, Aston Villa kembali menebar ancaman setelah Nicolas Jackson menambah gol kedua pada menit keempat, memperburuk penderitaan Manchester United dan membuat mereka menghadapi tugas berat sejak awal pertandingan.

Awal yang mengejutkan ini semakin meningkatkan ketegangan di dalam Old Trafford, terlebih para pendukung Manchester United sebelumnya telah menggelar aksi protes terhadap manajemen klub sebelum kickoff, dan mengangkat spanduk yang menuntut perubahan, sebelum mendapati tim mereka tertinggal dua gol dalam empat menit pertama.

Skenario dini ini menambah tekanan terhadap Michael Carrick, pelatih Manchester United, serta manajemen klub, di tengah kemarahan para pendukung akibat menurunnya hasil-hasil, sehingga suasana protes sebelum pertandingan berubah menjadi kejutan baru begitu peluit awal dibunyikan.

Namun Manchester United berhasil mengembalikan sebagian harapan untuk bangkit setelah Bruno Fernandes mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-16 melalui tendangan penalti, yang diperoleh Matheus Cunha setelah dirinya dilanggar di dalam kotak penalti, sehingga membawa tuan rumah kembali ke dalam atmosfer pertandingan dan menyulut kembali semangat para pendukung.

Tendangan penalti itu mengingatkan kembali pada skenario pertandingan Manchester United melawan Roma di Liga Champions Eropa, ketika tim Inggris tersebut tertinggal dua gol tanpa balas, sebelum berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2, setelah memulai perjalanan kebangkitannya dengan gol dari tendangan penalti yang juga dieksekusi oleh Bruno Fernandes.

Manchester United pun berhasil, sebelum berakhirnya babak pertama, tepatnya pada menit ke-44, mencetak gol penyama kedudukan melalui Youri Tielemans, mantan pemain Aston Villa, lewat tendangan keras dari tepi kotak penalti.