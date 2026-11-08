Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Protes suporter dan 3 gol dalam seperempat jam, awal panas duel United kontra Aston Villa

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Inggris

Aston Villa Tampil Perkasa, Manchester United Bangkit

Para pendukung Manchester United tidak menunggu lama untuk kembali menerima kejutan di Stadion Old Trafford. Di tengah aksi protes yang terus berlangsung terhadap manajemen klub, Aston Villa memulai laga dengan sangat kuat dan berhasil mencetak dua gol dalam empat menit pertama pada penutupan pekan kesepuluh Premier League, sehingga menempatkan tuan rumah di bawah tekanan yang sangat dini.

Alisson Edward membuka keunggulan untuk Aston Villa pada menit pertama, setelah mengejutkan lini pertahanan Manchester United, dan memberi timnya keunggulan cepat di tengah keterkejutan para pendukung yang hadir di tribun Old Trafford.

Hanya berselang 3 menit, Aston Villa kembali menebar ancaman setelah Nicolas Jackson menambah gol kedua pada menit keempat, memperburuk penderitaan Manchester United dan membuat mereka menghadapi tugas berat sejak awal pertandingan.

Awal yang mengejutkan ini semakin meningkatkan ketegangan di dalam Old Trafford, terlebih para pendukung Manchester United sebelumnya telah menggelar aksi protes terhadap manajemen klub sebelum kickoff, dan mengangkat spanduk yang menuntut perubahan, sebelum mendapati tim mereka tertinggal dua gol dalam empat menit pertama.

Pertandingan berikutnya
AVL

AVL

Premier League

21 Nov 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN

Skenario dini ini menambah tekanan terhadap Michael Carrick, pelatih Manchester United, serta manajemen klub, di tengah kemarahan para pendukung akibat menurunnya hasil-hasil, sehingga suasana protes sebelum pertandingan berubah menjadi kejutan baru begitu peluit awal dibunyikan.

Namun Manchester United berhasil mengembalikan sebagian harapan untuk bangkit setelah Bruno Fernandes mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-16 melalui tendangan penalti, yang diperoleh Matheus Cunha setelah dirinya dilanggar di dalam kotak penalti, sehingga membawa tuan rumah kembali ke dalam atmosfer pertandingan dan menyulut kembali semangat para pendukung.

Tendangan penalti itu mengingatkan kembali pada skenario pertandingan Manchester United melawan Roma di Liga Champions Eropa, ketika tim Inggris tersebut tertinggal dua gol tanpa balas, sebelum berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2, setelah memulai perjalanan kebangkitannya dengan gol dari tendangan penalti yang juga dieksekusi oleh Bruno Fernandes.

Manchester United pun berhasil, sebelum berakhirnya babak pertama, tepatnya pada menit ke-44, mencetak gol penyama kedudukan melalui Youri Tielemans, mantan pemain Aston Villa, lewat tendangan keras dari tepi kotak penalti.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google