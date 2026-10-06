Presiden Federasi Sepakbola Arab Saudi, Badr Al-Razizaa, mengatakan bahwa keberhasilan timnas Arab Saudi meraih Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" tidak bisa dinisbahkan kepada dirinya dan dewan direksinya, mengingat singkatnya waktu sejak ia terpilih menggantikan Yasser Al-Mishal.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor dua gol tanpa balas, Selasa malam, di Stadion Al-Inma di Jeddah pada laga final, sehingga meraih gelar keempat dalam sejarahnya.

Menjawab pertanyaan dari saluran Al-Kass terkait dirinya yang menjadi salah satu presiden tercepat meraih gelar bersama Arab Saudi, ia berkata: "Para pemain, pelatih, dan Yasser Al-Mishal (mantan presiden federasi sepakbola) adalah mereka yang meraih turnamen ini, bukan Badr Al-Razizaa."

Ia melanjutkan: "Bodoh siapa pun yang mengira bahwa saya dan dewan direksi saya bisa meraih sebuah turnamen hanya dalam 38 hari (sejak ia terpilih). Ini mustahil dan tidak masuk akal."

Ia menambahkan: "Benar bahwa saya dan dewan direksi saya meraih hasilnya, tetapi kenyataannya pekerjaan ini sudah berlangsung sejak lama. Kami melihat perkembangan di kelompok usia, akademi, dan di seluruh liga."





Ia melanjutkan: "Cedera benar-benar menyembelih kami, sejujurnya. Para pemain menjalani 7 pekan di liga lalu 5 pertandingan di turnamen, dan mereka tampil bagus, meski menanggung tekanan psikologis yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada mereka atas semangat yang saya saksikan selama saya hidup bersama mereka sepanjang turnamen."

Ia menambahkan: "Alhamdulillah, timnas Arab Saudi selalu hadir, selalu bersaing, dan olahraga Arab Saudi selalu melahirkan prestasi."

Ia berkata: "Tetapi sayangnya dalam olahraga penilaian selalu didasarkan pada pertanyaan: turnamen apa yang sudah kau raih dan apa yang sudah kau capai, dan ini tidak adil."

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Ia menambahkan: "Kalau kita bicara tentang Piala Dunia 2034, maka kita harus menyiapkan pemain-pemain berusia 14 tahun mulai dari sekarang. Proyek ini panjang, dan membutuhkan napas yang panjang, dan insya Allah pada 2034 akan datang (pejabat) selain saya untuk memanen (hasil dari apa yang akan kami lakukan)."

Dalam sebuah pernyataan kepada surat kabar Al-Riyadiah, Al-Razizaa menyampaikan terima kasih kepada Menteri Olahraga dan pimpinan atas dukungan yang murah hati, serta atas naungan turnamen ini, seraya menambahkan: "Alhamdulillah, kebahagiaan yang belum terjadi selama 23 tahun."